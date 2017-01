Ish-kapiteni i Luftëtarit i propozohet Partizanit, Starova thotë “jo”

Eraldo Harlicaj

Të kalosh nga Luftëtari te Partizani normalisht që është një hap që e dëshiron çdo futbollist. Ish-kapiteni i Luftëtarit, Ergis Mersini, ka qenë futbollisti i radhës që ka dashur të bashkohet me ekipin e kryeqytetit. Burime të afërta pranë lojtarit kanë bërë të ditur se futbollisti, nëpërmjet njerëzve të ndryshëm, i është propozuar ekipit të kuq, por trajneri i Partizanit, Sulejman Starova, ka bërë të ditur përgjigjen e tij. Ajo ka qenë negative, pasi ai ambient është i mbipopulluar, duke qenë se titullar është Kalari, ndërsa Hakaj dhe Marku do të luftojnë për të ngacmuar mbrojtësin me eksperiencë.

Vetofrimi – Lojtari sapo ka dalë i lirë nga ekipi i Luftëtarit është në kërkim të një skuadre tjetër. Një ndër ekipet që është propozuar ka qenë edhe Partizani. Ai madje ka tentuar diçka të tillë edhe para lirimit nga skuadra gjirokastrite, por nuk është bërë asgjë. Kjo për faktin se Partizani ka tentuar Çelën, Kuron dhe Peposhin, por në pamundësi për të afruar një nga emrat, Marku erdhi si përforcim në këtë krah. Gjithsesi, përsëri titullar është aktivizuar Kalari.

Starova – Ka qenë vetë trajneri i Partizanit, Sulejman Starova, i cili ka dhënë përgjigjen përfundimtare për lojtarin e krahut të majtë të mbrojtjes. Tekniku i kuq nuk ka dashur që të marrë një tjetër futbollist në atë krah dhe për këtë arsye mundësi e Partizanit është mbyllur për 28-vjeçarin.

Krahu i majtë – Partizani ka 3 lojtarë në krahun e majtë të mbrojtjes, pa harruar faktin se edhe Lorenc Trashi është provuar disa herë. Kalari ka qenë titullar i zakonshëm i Partizanit dhe ka bërë mirë duke qenë solid në lojën e tij. Hakaj dhe Marku janë dy futbollistët e tjerë që duhet të luftojnë për të ngacmuar titullarin e kuq. Shkodrani është paraqitur mjaft mirë në ndeshjet miqësore, ndërsa Marku ka arritur të bindë stafin duke qenë edhe një nga lojtarët e rinj të “demave”.