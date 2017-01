Ish-futbollisti i Belgjikës, në provë te Vllaznia

Mbrëmjen e djeshme, në hotelin ulqinak “Dajti”, ku është akomoduar skuadra kuqeblu për ditët përgatitore të fazës dimërore, ka mbërritur një futbollist i huaj. Bëhet fjalë për një mbrojtës, i cili vjen nga Belgjika dhe quhet Landri Mulemo. Ardhja e këtij futbollisti është pa dyshim një lajm shumë i mirë, çka tregon se në kampin kuqeblu po lëviz diçka për mirë. Ndaj “Sport Ekspres”, me dëshirën e mirë për të informuar lexuesit e saj dhe në mënyrë të veçantë opinionin sportiv shkodran, aq shumë i interesuar për të tilla lëvizje, tentoi gjatë me drejtuesit e Vllaznisë për të mësuar identitetin e këtij futbollisti, derisa arriti të merrte emrin e lojtarit, me shumë vështirësi.

Ardhja e futbollistit në fjalë është mundësuar nga drejtori sportiv i klubit “Vllaznia”, Eugent Zeka. Duke kontrolluar CV-në e mbrojtësit belg me origjinë nga Republika Demokratike e Kongos, bie në sy fakti se karriera e tij është shumë e pasur.

Tashmë 30 vjeç, Mulemo ka luajtur në total 173 ndeshje në kampionatin belg, me skuadra si Standard Liezh, Sint Truiden e Kortrajk, por ka luajtur edhe në Turqi me Buçasporin, në Izrael me Beitarin e në Hungari me Kaposhvarin. Në vitin 2008 luajti me Belgjikën në Lojrat Olimpike, në vitin 2010 u grumbullua dy herë nga Belgjika për kualifikueset e Europianit, ndërsa më pas mbrojtësi zgjodhi të përfaqësonte Republikën Demokratike të Kongos, duke luajtur disa ndeshje me kombëtaren afrikane në vitin 2014. Në sezonin 2014/15 ishte titullar te Kortrajk në Belgjikë, por vetëm kaq, më pas errësirë.

E çuditshme, por prej verës 2015 Mulemo është pa klub, edhe pse ka pasur shpesh bisedime, në Belgjikë e jashtë saj. Ndoshta pretendimet e larta financiare i kanë prishur punë, por fakt mbetet që nuk luan futboll zyrtar prej më shumë se një viti, ndaj trajnerit Armando Cungu do t’i duhet një kujdes i jashtëzakonshëm, para se të vendosë nëse mbrojtësi anësor vlen.