Ish-Bashkimi Sovjetik/ Disa dekada më vonë, shqiptarët kanë gjetur “tokën e lumturisë”

Nga: Gjergji Stefa

Tahir Gozal është nga biznemenët më të suksesshëm në Azerbajxhan. Ai është diplomuar në Angli, ndërsa disa nga kompanitë më të rëndësishme në vendlindje e shohin si aksionerin kryesor. Ai nuk është stili i Lindorit tipik, nuk është ka një dalje publike të bujshme dhe në përgjithësi është i matur dhe modest sa herë shfaqet përpara mediave. Prej vitesh ka në pronësi klubin Karabak, një sukses i madh sportive brenda vendit, deri në pjesëmarrjen në grupet e Europa Ligës. Lojtari i huaj që ka luajtur më shumë ndeshje në këtë ekip është kapiteni i përfaqësueses shqiptare Ansi Agolli. Ky i fundit, përpara se të luante në Azerbaxhan ka luajtur në Ukrainë, në Zvicër dhe në Finlandë. Nuk është e vështirë të kuptosh që nëse në Perëndim është formuar si profesionist i vërtetë, paratë po i merr në Lindje. Qindra mijëra dollar në vit janë një tundim i madh. Perëndimi, për shumë arsye, ndoshta nuk ofron shumë të tilla. Jo vetëm konkurrencë më e madhe, taksat janë të larta, ndërsa niveli jetesës më i shtrenjtë.

Karabak dhe Agolli janë simboli i një fenomeni. Prej vitesh futbollistët shqiptarë – madje dhe të përfaqësueses – i kanë hedhur sytë nga Lindja. Ëndrra e tyre në fëmijëri ka qenë Perëndimi, klubet e mëdha që shihnin çdo fundjavë në TV, imazhi dhe fama që prodhojnë Seria A, Bundesliga, kampionati gjerman apo francez. Spanja dhe Anglia janë praktikisht tjetër gjë. Por gjërat kanë ndryshuar, madje ndjeshëm.

Odise Roshi, pasi u largua nga Flamurtari – fare i ri vetëm 21 vjeç – firmosi në Këln të Gjermanisë, luajti në Bundesliga 1 dhe 2 dhe më pas dalë nga dalë filloi të ndryshonte meridian. Fillimisht Kroacia e më pas Rusia, më saktësisht Grozni, Çeçeni.

Në Çeçeni i pari shqiptar që ka luajtur është ish-portieri i përfaqësueses Ilion Lika. Ai shkoi aty në 2008 dhe në atë moment shumëkush e paragjykoi. Çeçeni? Çfarë mund të bësh atje. Lika e kujton atë periudhë me shumë nostalgji. Sa shumë para, dollarë kesh, pa taksa, premio dhe beniamin i presidentit, që ishte njëkohësisht dhe kryetari i shtetit çeçen. Tre sezone atje dhe mund të sigurosh jetën.

Sot në Çeçeni përveç Roshit luajnë dhe Balaj e Berisha. Bekimi ka provuar të luajë pothuaj kudo: Turqi, Ceki, Poloni, Kroaci. Ëndrra e tij e fëmijërisë ka qënë Interi, por kur rritesh zgjedhjet bëhen me këmbë në tokë. Ku mund të përfitosh 500 mijë euro në vit? Në Perëndimin e bilanceve, detyrimeve, dhe tregjeve të forta sipas fair-play financiar nuk është e thjeshtë. Çeçenia ngjan si fundi i botës, por në epokën e teknologjisë gjërat janë më të thjeshta. Skype, Viber, Instagram. Të duket sikur “tjetrin” e ke përballë. Patjetër që një linjë menaxhimi e suksesshme i ka ndihmuar 3 shqiptarët të jenë protagonist në tokën çeçene.

Së fundmi atje ka shkuar dhe ylli i përfaqësueses së Kosovës, Bernard Berisha. Pasi luajti disa muaj me Anzhin, ai bindi Terekun që të paguante më shumë se 1 milion euro për transferimin. Menaxheri Shkumbin Qormemeti është i bindur se Lindja është momenti dhe e ardhmja për shqiptarët. Në këtë kanal transferimesh nuk përfitojnë vetëm lojtarët, por edhe klubet. Skëndërbeu fitoi 600 mijë euro nga shitja e Berishës te Anzhi, ndërkohë që sot pritet të përfitojë 10% të transferimit të futbollistit nga Kosova nga Anzhi në Terek. Fitojnë pak nga të gjithë, ndërkohë që drejtuesit e klubeve në Lindje janë gjithashtu të lumtur. Paratë janë gjithnjë të sigurta. Sigurisht që në ndonjë rast ka dhe vonesa, por sot në futboll në momentin që ke nënshkruar kontratën vlerat financiare i ke në kasafortë. Ligjet e UEFA-s dhe gjyqet sportive janë të pavarura dhe të përshpejtuara. Shumë rrallë ndodh që lojtarët të mos marrin atë që kanë firmosur, vetëm në rastet e shpeshta që bien dakord me klubet për t’u larguar pa detyrime zyrtare.

Azerbajxhani ka qenë prej vitesh një tokë e preferuar. Si i thonë fjalës, njerëzit ndihmojnë njëri-tjetrin. Përveç Agollit, që është një personazh në kampionatin vendas, aty kanë luajtur edhe Bulku, Teli dhe Beqiri. Në Ukrainë vite më parë Elvin Beqiri – diku në 2004 – u transferua në Doneck. Sigurisht jo me Shahtarin, por me Metalurgun. Ukraina asokohe ishte një treg i pasur. Bledi Shkëmbi dhe Tefik Osmani luajtën në Zaporizhia, ndërkohë në Krivbashi ishte një koloni e vërtetë shqiptare. Hidi, Agolli, Bulku, Bylykbashi dhe Ndreka. Të gjithë kujtojnë dollarët e shumtë, aq sa në ndonjë rast habiteshin kur shihnin drejtuesit që u shpërndanin diku te 10-15 mijë dollarë për një fitore të mundshme ndaj Dinamos së Kievit. Paguan Shahtari, të thoshin nën zë.

Ukraina nuk është më ajo që ka qenë. Të fundit që morën paratë e gazit ukrainas ishin Vangjeli dhe Bakaj në Odesa, me skuadrën Çernomorets. Më pas financimet filluan të binin, bosët u zhdukën pas konfliktit me Rusinë dhe për shqiptarët destinacioni duhej të ndryshonte. Rusia ka qenë gjithnjë një pjacë e vështirë, ndërsa Ukraina e Azerbajxhani filluan të lulëzonin. Për momentin kryeqendra e futbollit të ish-Bashkimit Sovjetik – përjashto Moskën – është Astana.

Kryeqyteti i Kazakistanit në të shkuarën ka qenë Almati, ndërsa për momentin në Astana gjen gjithçka: gaz, naftë, miliarda dollarë dhe futboll. Skuadra e futbollit ka bërë një revolucion deri në grupet e kupave të Europës, ndërkohë që shqiptari i parë që shkeli aty është Azdren Lullaku. Golat që shënoi në Rumani e ndihmuan për këtë transferim. Rumania nuk është më ajo e së shkuarës. Nuk ka më shumë para dhe konsiderohet një trampolinë. Në Astana në fakt shqiptari i pari që firmosi ishte Agim Ibrahimi, mesfushori i Shkëndijës, i cili nënshkroi për 16 mijë euro në javë. Shifra të tilla nuk i gjen as në Perëndim. Për momentin thonë që ka probleme me klubin dhe dëshiron të largohet, por dhe në një rast të tillë do përfitonte goxha nga prishja e njëanshme e kontratës.

Tregjet e Lindjes në futboll thonë që nuk kanë baza të shëndetshme të një të ardhmeje të ndritur. Analizat gjeopolitike ndikojnë dhe në këtë sport. Në përgjithësi klubet varen nga financat apo të ardhurat e bosëve që kontrollojnë gazin apo naftën dhe nuk flitet për fair-play financiar të mirëfilltë. Në shumicën e rasteve shpenzimet mbulojnë të ardhurat dhe tani me rregullat e reja të UEFA-s patjetër që rrezikojnë shpesh pjesëmarrjen në kupat e Europës. Megjithatë, një fenomen të tillë patjetër që nuk do e rregullojnë futbollistët shqiptarë. Përkundrazi, as nuk e vrasin mendjen për diçka të tillë. Ata duan paratë, futbolli është një jetë e shkurtër dhe mesa duket ëndrrat e fëmijërisë janë në sirtar. Më mirë në Kazakistan me një çek të bardhë, sesa në Serinë A me një rrogë normale. Sot jo vetëm futbollistët e kampionatit shqiptar, por edhe ata të përfaqësueses, nuk i thonë ‘jo’ Lindjes. Njësoj si 50 vite më parë, kur studentët shqiptarë ishin të lumtur nëse kishin mundësinë të studionin në Moskë.