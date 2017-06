Interi ka parakaluar Milanin për Andrea Kontin, pasi Valter Sabatini sot në mbrëmje ka takuar agjentin e lojtarit, që nesër do të takohet me Milanin gjithashtu, duke i kërkuar që të vonohet disi përgjigjia ndaj kuqezinjve, pasi duhet prezantuar Spaleti. Atalanta kërkon 25 mln euro, por të ndara në këste, pasi nuk është problem. Por, marrëveshja Kesi-Milan mund të ndikojë jo pak edhe te vendimi i Atalantës për të preferuar “Djallin”, edhe pse Interi ka akord me agjentin e lojtarit.