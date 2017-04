Interi konfirmon Piolin, por të gjithë në “karantinë”

Kriza e Interit ka shtuar zërat se trajneri Stefano Pioli i ka orët e numëruara, por klubi nuk ka ndërmend të bëjë revolucion pak javë para përfundimit, pasi do të ishte një vendim pa asnjë vlerë.

Për këtë arsye, me një njoftim zyrtar, klubi zikaltër ka konfirmuar Piolin, duke shkruar ndër të tjera: “Puna e tij ka qenë e shkëlqyer, meriton respektin tonë”.

Ndërkaq, me synimin për të bërë kthesën dhe për të qëndruar në garë për një vend në Europa League, klubi ka urdhëruar grumbullim për gjithë skuadrën prej ditës së nesërme deri në ndeshjen me Napolin, duke evituar çdo kontakt me mediat dhe të afërmit e lojtarëve.