Interi i së ardhmes rrotullohet rreth Simeones

Tashmë nuk është më mister: Interi sheh te Diego Simeone trajnerin e së ardhmes, të vetmin që garanton sukses afatgjatë. Argjentinasi ka ndërtuar një mrekulli tek Atletiko, duke shkuar dy herë në finalen e Ligës së Kampioneve, edhe pse nuk ka emrat e frikshëm të Realit, Barcelonës, Bajernit e shumë klubeve të tjerë.

Vetë argjentinasi nuk e ka mohuar: “Nuk e di kur, por do ta drejtoj Interin herët a vonë”. Italia është si një shtëpi e dytë për Cholon, që ka luajtur për shumë vite në Serinë A, aty ku tani luan i biri.

Kontrata me Atletikon skadon më 2018, paga prej 10 milionë eurosh në sezon është më e larta në Spanjë, por Interi është gati të sakrifikojë.

Simeone e ka përmbushur misionin tek Atletiko, por dëshiron jo thjesht një pagë super tek Interi, por edhe një projekt ambicioz dhe merkato cilësore.

Ikardi pikë referimi, por nuk mjafton: Interi duhet t’i garantojë edhe një yll në sulm Simeones, që do të ishte i lumtur nëse do të merrte me vete në Milano francezin Antuan Grizman.