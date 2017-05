Idrizi vjen me dhurata, paga e premio te Flamurtari

Elton Nika

Ndeshja Flamurtari-Tirana, e vlefshme për javën e 32-të të Superligës, do të luhet me tifozë. Pas dënimit prej dy ndeshjesh pa tifozë të dhënë dy javë më parë nga FSHF-ja, ekipi vlonjat luajti ndaj Vllaznisë me stadium të boshatisur dhe fitoi 2-0. Në këtë mënyrë, Flamurtari shleu gjysmën e dënimit, që do të thotë se pjesën e mbetur mund ta shlyejë me pagesën përkatëse. Dhe klubi vlonjat është gati të paguajë për të rikthyer tifozët në shkallët e stadiumit në këtë sfidë shumë të rëndësishme për qëndrimin në Superiore. Lajmi konfirmohet nga vetë administratori i Flamurtarit, Sinan Idrizi, i cili madje pritet që sot të jetë në Vlorë dhe gjatë javës do të qëndrojë në qytetin bregdetar, duke asistuar edhe në takimin Flamurtari-Tirana, që luhet ditën e shtunë.

IDRIZI – “Po, për ndeshjen ndaj Tiranës do të paguajmë dënimin dhe do të hapim dyert për tifozët vlonjatë, ashtu si edhe kemi bërë gjithmonë. Nuk mund t’i privojmë tifozët tanë nga një ndeshje kaq e rëndësishme. Një ndeshje me stadium të boshatisur ngjan shumë e shëmtuar, ndërkohë që edhe ekipi dëshiron padyshim përkrahjen e tyre në një 90-minutësh të vështirë si ky me Tiranën. Dhe jam i sigurt se përkrahja nuk do të mungojë, duke parë tre rezultatet e fundit pozitive të Flamurtarit. Para së gjithash, kemi parë një ekip me identitet dhe me bosht. Ne kemi vendosur ta paguajmë gjobën për të shlyer financiarisht pjesën e mbetur të dënimit,. Luajtëm pa tifozë ndaj Vllaznisë dhe shlyem gjysmën e dënimit, ndërsa gjysmën tjetër e shlyejmë me pagesë. Natyrisht, siç ka ndodhur gjatë gjithë këtij kampionati, dyert e stadiumit për tifozët do të jenë të hapura, sepse skuadra ka nevojë për përkrahje”, – ka sqaruar dje administratori Idrizi në lidhje me praninë e tifozëve në stadium për ndeshjen e radhës me Tiranën.

REZULTATET – Kreu i klubit kuqezi komentoi më pas pikën e marrë në Durrës dhe ecurinë e mirë të javëve të fundit: “Barazimi në Durrës? Nuk është vetëm kjo ndeshje, janë disa të tilla, ku skuadra jo vetëm ka marrë rezultat, por ka treguar karakterin e saj. Jam i kënaqur dhe këtë nuk kam pse ta fsheh. Po shohim një skuadër, që luan me dëshirë dhe pa frikë, por edhe ka lojën e vet, duke zhvilluar ndeshje të mira. Ne shpresojmë të vijohet kështu edhe në ndeshjen e radhës. Deri më tani jam i kënaqur dhe të mos harrojmë se në 3 javët e fundit kemi 2 fitore dhe 1 barazim. Mund të kishim marrë edhe diçka më shumë.”

PAGAT – “Pagat dhe shpërblimet? Nuk ka, firma ka falimentuar. Përtej shakasë, gjithçka zgjidhet brenda kësaj jave, kur lojtarët do të përfitojnë jo vetëm pagat, por edhe premiot për tri ndeshjet e fundit. Do të jem nesër (sot) në Vlorë dhe natyrisht që do të jem i pranishëm edhe në ndeshjen përballë Tiranës. Kur bëhet fjalë për pagat e Flamurtarit, gjithmonë nxitohet të bëhet çështje, kur në fakt nuk është kështu. Lojtarët gjatë kësaj jave marrin pagat dhe premiot, kështu që të vijojnë kështu, që të marrin sërish premio. Por duhet të pranojmë një fakt, që e kam përmendur shpesh, atë të privatizimit. Vetëm kështu do të zgjidhnim gjithçka dhe është diçka, që duhet kryer sa më parë” – ka përfunduar administratori i Flamurtarit, Sinan Idrizi, i cili ka dhënë lajme të mira si për tifozët vlonjatë, ashtu edhe për lojtarët e Flamurtarit.