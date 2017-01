Idrizi, takim me kryebashkiakun Leli për të ardhmen e Flamurtarit

Administratori i Flamurtarit, Sinan Idrizi, ka rikonfirmuar dje se deri në ditën e fundit të janarit klubi vlonjat është në merkato për të përforcuar grupin. Në një prononcim për “Sport Ekspres”, numri 1 i klubit kuqezi ndalet së pari te procesi i privatizimit, duke theksuar se kërkohet që gjithçka të ecë me hapa sa më të shpejtë. “Për privatizimin, siç e kam thënë gjithmonë, presim të hidhen hapa konkretë. Ditët në vijim do të kem edhe një takim me kryebashkiakun e Vlorës, Dritan Lelin, dhe besoj se do të gjej disponibilitetin e duhur për të vijuar në këtë proces. Janë rreth tre vjet që jemi në krye të Flamurtarit, por nuk mund të vijohet kështu dhe duhet që procesi i privatizimit të marrë drejtimin e duhur. Në takimin me kryebashkiakun Leli do të diskutojmë për çdo gjë që ka të bëjë me proces. Mendoj se Bashkia është duke ndjekur me vëmendje gjithçka për ta çuar përpara. Nuk mund të vijohet me metodat aktuale “hidhni lekë ju, se për privatizimin shohim”. E kemi thënë që në fillim se e rëndësishmja është hapja e këtij procesi, pastaj duhet të mos privatizohet vetëm stema, por edhe asetet. Ku do të investojmë pastaj, në çfarë ambientesh, që nuk janë pronat e pronarëve? Pres që takimi të jetë i frytshëm dhe kam parë se kryebashkiaku mbetet i gatshëm dhe ka gjithë vullnetin e tij që ky proces të hedhë hapa atë mëtejshëm. Bashkia nisi në mbledhjen e fundit të saj vlerësimin e klubit, por ka ende mjaft paqartësi në procesin e privatizimit. Po vazhdojmë pa fund me këtë situatë, por duhet të kuptohet se privatizimi nuk mund të jetë vetëm stema, por edhe asetet. Do të diskutojmë në takim ato që duhen dhe që i vlejnë këtij procesi”, – u shpreh administratori Idrizi. Pak kohë më parë ai ka bërë me dije se është gati të tërhiqet, nëse klubi nuk privatizohet, ndaj dhe mbetet për t’u parë çfarë do të ndodhë konkretisht.

MERKATO – “Gjithmonë kjo pyetja e merkatos… Po ju them se deri ditën e fundit të saj do të punojmë për t’u përforcuar dhe besoj se të paktën një apo dy lojtarë do t’ia shtojmë grupit aktual. Nuk di të them në cilët reparte, pasi kjo është pjesë që i takon stafit teknik, por di të them se do të jemi aktivë deri në fund. Jemi ende në bisedime me lojtarët që duhen, por nuk mund të them më shumë. Fakt është se kemi një skuadër shumë të mirë aktualisht, megjithatë pse të mos e përforcojmë dhe ta bëjmë edhe më konkurrues grupin? Të shohim. Përforcimet do të mbërrijnë te Flamurtari, ndërsa skuadra duhet të shohë vetëm fushën. Përpara është ndeshja me Skënderbeun dhe kam besimin maksimal se kjo skuadër do të bëjë më të mirën në Korçë. Jam me besim se do të dijë të zhvillojë një ndeshje me nivel për të marrë maksimumin në këtë sfidë të parë të këtij viti. Alvesh? E kam thënë që është lojtar i Flamurtarit”, – ka përfunduar administratori i Flamurtarit, Sinan Idrizi.

Elton Nika