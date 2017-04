Idrizi stoik: S’paguaj borxhe të vjetra, kemi 34 pikë…

Elton Nika

Çështja e likuidimit të ish-trajnerit Ernest Gjoka mbetet shqetësuese te Flamurtari dhe rreziku i heqjes së pikëve është evident. Afati i lënë së fundi nga FSHF-ja ka përfunduar dhe logjikisht pritet të merren masa ndëshkuese ndaj Flamurtarit, që do të thotë heqje pikësh, por ende nuk ka një vendim zyrtar. Në fakt, pritej që kjo çështje të shkonte në gjyqësor apo në KAS, ndërsa administratori Sinan Idrizi i mbetet besnik qëndrimit të tij se nuk do të paguajë lekë, që nuk i përkasin kohës, nga kur ai është në drejtim të Flamurtarit, së bashku me kompanitë turke. “Nuk do të paguaj, këtë e kam theksuar edhe herë të tjera dhe e ripërsëris. Nuk paguaj lekë, që nuk më takojnë. Le të bëjnë çfarë të duan dhe të marrin çdo lloj vendimi, nuk më intereson, por duhet të vendosin njësoj edhe për klube të tjera, që ndoshta janë më keq se ne. Nuk paguaj borxhe, që nuk më takojnë dhe nuk janë pjesë e imja. Prandaj, ajo që ndodh, nuk më intereson. Madje, gjej rastin t’i bëj sërish thirrje publike Këshillit të Bashkisë së Vlorës për një mbledhje sa më të shpejtë rreth situatës aktuale te Flamurtari, por edhe asaj që ka kaluar deri tani dhe sa u takon borxheve të tjera” – thekson fillimisht numri 1 i klubit kuqezi.

34 PIKË – Më tej, administratori Sinan Idrizi i kthehet çështjes së 6 pikëve të hequra kohë më parë: “Flamurtari sot është 34 pikë, jo 28 pikë. Këtë e kam thënë edhe më parë. Janë pikë, që i takojnë skuadrës dhe që shumë shpejt do të keni të reja për këtë çështje, zhvillime shumë të rëndësishme. Flamurtari është 34 pikë. Skuadra nuk bie nga kategoria dhe këtë duhet ta dinë mirë të gjithë”, – shprehet Idrizi, duke paralajmëruar lajme të mira për tifozët e Flamurtarit.

EKIPI – “Fitorja në Gjirokastër me Luftëtarin është shumë e rëndësishme për skuadrën dhe vazhdimësinë e saj në kampionat. Shpërblimet vijojnë, patjetër. Më mirë lekët t’i marrë skuadra ime”, – ka thënë në fund administratori i Flamurtarit, Sinan Idrizi.