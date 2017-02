Idrizi nuk Duro(n) më, kërkon Shpëtimin për stolin

Ka marrë fund, jo zyrtarisht, por praktikisht Mezani nuk është më trajner i Flamurtarit dhe pritet të pasohet nga Shpëtim Duro. Në fakt, për hir të së vërtetës, administratori i Flamurtarit, Sinan Idrizi, ka dashur ta bëjë këtë lëvizje që në muajin nëntor. Ai nuk besonte shumë që me Mezanin në stol gjërat do shkonin mirë dhe objektivat do arriheshin. Megjithatë, në atë moment qoftë dhe nga pikëpamja njerëzore ishte shumë e vështirë të bëjë të tilla lëvizje. Pas largimit të Maganit, pas heqjes së 6 pikëve dhe pas 5 muajve pa pagesa, i vetmi që mori përsipër madje me sukses drejtimin e skuadrës ishte Mezani. Ky i fundit në tri raste në të shkuarën ka drejtuar skuadrën në kushte të vështira dhe në një farë mënyrë konfirmimi i tij në pankinë ishte një lloj shpërblimi për punën e bërë gjatë gjithë këtyre viteve në klub. Sot gjërat kanë ndryshuar. Idrizi nuk ka më besim dhe do rikthehet te ideja e tij e parë, një trajner me përvojë, Shpëtim Duro!

Burime në klubin Flamurtari kanë bërë me dije se dje ka pasur një telefonatë mes palëve dhe takimi do bëhet sot. Me shumë gjasa që Duro do pranojë, sigurisht me kushtin që në fund të këtij edicioni të ndërtojë vetë skuadrën dhe ta drejtojë edhe sezonin e ardhshëm. Ndoshta Duro do të donte ta kishte marrë drejtimin që në janar, sepse kështu mund të shkonte gjatë dhe në Kupë, por gjërat tanimë kanë rrjedhur në atë mënyrë që i vetmi trofe për vlonjatët është shpëtimi i rënies nga kategoria.