Idrizi “ngre zërin” dhe i jep 7 ditë kohë Mezanit

Një humbje në sekondat e fundit është sigurisht një goditje e rëndë për këdo, sidomos për një skuadër e cila po e merrte veten pas suksesit të përpara një jave ndaj Luftëtarit. Një pakujdesi në mbrojtje apo shpërqendrim që, gjithsesi, s’mund të justifikojnë kuqezinjtë. Pikërisht për këtë arsye, administratori i Flamurtarit, Sinan Idrizi ka mbledhur paraditen e ditës së diel stafin drejtues dhe atë teknik të skuadrës vlonjate, ndërsa në fokus ka qenë pikërisht humbja në “Loro Boriçi”, por edhe situata aspak pozitive në renditje. Pikërisht klasifikimi tregon se vlonjatët tashmë rrezikojnë seriozisht rënien në kategori. Idrizi është ndalur duke folur për takimin, por sidomos për t’i dhënë fund zërave që shohin emrin e Shpëtim Duros si një “re” mbi kokën e trajnerit Mezani. Pikërisht trajnerit “emergjent” (siç mund të thuhet), administratori kuqezi i ka dhënë besim të përkohshëm, sepse dy ndeshjet e radhës do të jenë një provë vendimtare për pankinën vlonjate, stafin teknik dhe, madje, atë drejtues (administrata). Flamurtari do të përballet ndaj Besëlidhjes në Kupën e Shqipërisë, në Lezhë (sfida e vajtjes u mbyll me fitore 1-2 të lezhjanëve në Vlorë) dhe më pas në kampionat ndaj Teutës së Durrësit, brenda fushës.

Nga burime të sigurta të gazetës pranë klubit vlonjat është mësuar se gjatë mbledhjes,edhe njëherë tjetër,ashtu si pas humbjes në Kupë me Besëlidhjen, Idrizi ka shprehur haptazi pakënaqësitë e tij lidhur me situatën e krijuar në skuadër. Pas humbjes me ekipin e Kategorisë së Parë në Kupë, në mbledhjen me tone të forta, ai përjashtoi futbollistin Hair Zeqiri, ndërsa tashmë, kritikat kanë qenë drejtuar vetëm stafit, duke lënë jashtë futbollistët. Administratori i ka kërkuar trajnerit Mezani dhe stafit të fokusohen në punë dhe të mos shpërqendrohen, përpos asaj që shkruhet dhe thuhet përreth.

“Nuk e kam kërkuar asnjëherë fitoren me çdo kusht, apo të ngulmoj kualifikimin në Kupë”, mësohet të ketë thënë Idrizi, “por dua mbi të gjitha lojën dhe natyrisht nëse ke lojën, vjen edhe rezultati. Apo jo?! Nuk kërkoj me ngulm kualifikimin me Besëlidhjen, por kërkoj të shohim të gjithë një skuadër dinjitoze në fushën e lojës, ashtu si edhe ndaj Teutës pak ditë më vonë në kampionat. Nuk e di çfarë ju shqetëson, çfarë i shqetëson lojtarët, skuadrën në tërësi. Këtë nuk arrij ta kuptoj. Dua të shoh mbi të gjitha një skuadër dinjitoze në fushën e lojës dhe është stafi teknik ai që vendos se kush duhet të luajë nga fillimi. Është trajneri ai që sheh lojtarët në gjendjen më të mirë për të hedhur në fushë, në bazë të stërvitjeve ditore. Dua ndryshim, dua reagim për dy ndeshjet e radhës. Nuk kërkoj me ngulm dhe nuk ka presion mbi ekipin, për kualifikimin apo fitoren me çdo kusht, por dua një ekip dinjitoz dhe me karakter në fushën e lojës. Sa u përket fjalëve për një trajner tjetër në Vlorë, di t’iu them: ju lutem përqendrohuni në punë dhe mos dëgjoni zërat që fliten”, e mbylli diskutimin e shkurtër Idrizi.

Gjithsesi, dy ndeshjet në vijim, ashtu sikurse u tha, janë mjaft vendimtare për Flamurtarin, për vetë stafin teknik, ndërsa në rast të vijimit të kësaj situate, nuk përjashtohen sërish masa të ashpra në ekip dhe klub. Nga gjobat e deri te përjashtimet, duke mos kursyer edhe të ashtuquajturit “të përkëdhelurit”. Rasti “Zeqiri” ishte ai që i vuri kapakun edhe kësaj politike, pasi situata nuk është ndër më të mirat.

Administratori kuqezi është dukur mjaft i pakënaqur me situatën, në një klub ku aktualisht situata financiare është mjaft e mirë dhe ku të gjithë janë likuiduar me pesë rrogat që dikur kanë qenë të prapambetura. Vlonjatët janë tashmë para një prove shumë të fortë, dy ndeshje, brenda një jave që pritet të vendosin shumë për fatet e skuadrës,stafit teknik, por edhe më shumë se aq.