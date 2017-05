Idrizi kundërsulmon: Lojtarët nuk më bëjnë dot shantazh, të ikin po të duan!

Administratori i Flamurtarit, Sinan Idrizi, në lidhje me atë që ndodhi me skuadrën ditën e martë, është shprehur se nuk kemi të bëjmë me bojkot, por me një presion të bërë jo vetëm ndaj tij, por edhe vetë Flamurtarit në një moment mjaft të rëndësishëm.

“Nuk jam në dijeni të një bojkoti nga ana e skuadrës. Duhet kuptuar se nuk më dot asnjë njeri shantazh, media apo rrjete sociale, që nxituan ta përdorin si ndonjë lajm të jashtëzakonshëm. Jam I përgjegjshëm për pjesën time. Lojtarët të jenë të përgjegjshëm për pjesën e tyre dhe të mendojnë për fushën e lojës, asgjë më shumë se kaq. I di detyrat e mia dhe e kam theksuar se ku qëndron problemi. Nuk e privatizojnë klubin, por vijojnë me fjalë. Lojtarët, e ritheksoj, duhet të mendojnë për fushën. Kush të dojë, të rrijë, kush të dojë, të ikë. Ky është mesazhi im, por duhet kuptuar se unë përgjegjësitë e mia marr gjithmonë, ashtu si edhe ka ndodhur deri më tani”, – ka thënë dje për “Sport Ekspres” kreu i klubit kuqezi, Sinan Idrizi, të cilit nuk i ka pëlqyer aspak ajo që ka bërë skuadra ditën e martë, duke mos u stërvitur.