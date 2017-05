Idrizi i bën elozhe ekipit: Na mungoi vetëm rezultati

Elton Nika

Flamurtari ka humbur në Kukës, në një ndeshje të interpretuar relativisht mirë. Sportdashësit vlonjatë, por edhe drejtuesit e klubit janë të kënaqur me paraqitjen e skuadrës në transfertën e fundit, pavarësisht humbjes minimale dhe faktit që rreziku i rënies është ende i pranishëm. Megjithatë, Flamurtari po luan mirë dhe me kalendarin që ka, ka shanse jo vetë të mbijetojë, por edhe të pretendojë vendin e katërt në fund.

IDRIZI – Administratori i Flamurtarit, Sinan Idrizi, me pak fjalë ka shprehur vlerësim për ekipin e tij dhe kundërshtarin, ndryshe nga trajneri Shpëtim Duro, i cili ka akuzuar gjyqtarët e takimit të së mërkurës për humbjen. “Në përgjithësi, më duhet të them se jam i kënaqur nga paraqitja e skuadrës në ndeshjen përballë Kukësit, — thekson kreu i klubit vlonjat. – Ishte një takim aspak i lehtë, duke pasur në konsideratë faktin se luanim përballë një skuadre, që kryeson kampionatin. Mund të them se jam mjaft i kënaqur nga ajo çfarë ekipi dha në fushë. Një paraqitje shumë e mirë e lojtarëve dhe gjithçka ka ardhur, duke u përmirësuar nga java në javë. Kemi arritur rezultate të mira, falë lojërave, që skuadra ka zhvilluar në këto javët e fundit. Rënia? Jo, jo, nuk e mendoj aspak një gjë të tillë. E kam thënë edhe më parë se Flamurtari nuk bie, nuk rrezikon, kështu që të shohim ndeshjet në vijim. Janë edhe 3 javë, ku ne të gjithë kërkojmë paraqitje të mira dhe patjetër rezultate shumë të mira. Flamurtari e justifikoi veten në Kukës, sepse u paraqit mirë në lojë dhe vetëm rezultati nuk iu përgjigj. Gjykimi i ndeshjes? Nuk kam koment, sepse nuk merrem me gjyqtarët. Nuk i komentoj këta të fundit, shoh skuadrën time dhe lojën e saj në çdo ndeshje. Ajo më intereson, jo gjyqtarët”, – e ka përfunduar deklaratën e tij të shkurtër administratori i klubit vlonjat, Idrizi.

Pas ndeshjes me Kukësin, trajneri Duro akuzoi ashpër gjyqtarët, veçanërisht Hamiti, edhe pse në fakt nuk kishte episode të diskutueshme në atë 90-minutësh. Reagim të ashpër rreth gjyqtarit në fjalë ka pasur edhe nga ana e tifozëve vlonjatë në rrjetet sociale. Ata e konsiderojnë gjyqtarin Hamiti shkaktar të humbjes, por tashmë gjithçka ka përfunduar dhe vlonjatët duhet ta përqendrojnë vëmendjen te ndeshja e radhës me Partizanin.

SKUADRA – E enjtja ishte pushim për Flamurtarin, që sot i kthehet fushës për të përgatitur ndeshjen me Partizanin. Trajneri Duro ka menduar që lojtarët të çlodhen një ditë dhe nga sot të fokusohen te sfida me të kuqtë në kampionat, që do të luhet ditën e hënë, në orën 19:00, në stadiumin e qytetit të Vlorës. Për këtë ndeshje Flamurtari nuk do të ketë të gatshëm mbrojtësin Ergis Mersini, i cili ka plotësuar numrin 3 të kartonëve të verdhë me ndëshkimin në Kukës. Pritet që vendin e Mersinit në takimin me Partizanin ta zërë Rniç, lojtar që ka munguar për një kohë të gjatë, për shkak dëmtimi.