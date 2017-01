Idrizi: Danilo Alvesh nuk preket!

Danilo Alvesh mund t’u pëlqejë të gjithëve, por në Superiore nuk ka klub të aftë t’ia rrëmbejë Flamurtarit. Kjo është esenca e asaj që administratori i deleguar kuqezi, Sinan Idrizi, ka thënë në lidhje me zërat e përhapur ditët e fundit për një interesim të Skënderbeut. Në fakt, nuk ka pasur ndonjë dalje publike apo ngacmim nga Skënderbeu, por është një lajm që ka qarkulluar në media dhe në Vlorë nuk mund të qëndrojnë pasivë, aq më shumë kur bëhet fjalë për një ndër yjet e skuadrës, i cili edhe në verë pati një moment kur ishte pranë Skënderbeut. Gjithsesi, Idrizi mbylli çdo vonesë pagash me Danilo Alveshin dhe ka bërë që braziliani të vazhdojë kontratën në Vlorë, aty ku do të qëndrojë të paktën verën e ardhshme. “E kam shprehur edhe më përpara, nuk kam lojtarë për të shitur. Danilo Alvesh është dhe mbetet i Flamurtarit, nuk ka nevojë të zgjatem shumë me këtë histori”, ka deklaruar për “Sport Ekspres” Idrizi, i cili ka prerë shkurt, pa u marrë fare me Skënderbeun e duke evituar deklarata polemike si në të shkuarën. Në verë Idrizi sulmoi ashpër klubin kampion, për shkak se kishte kontaktuar një futbollist nën kontratë, por tashmë duket se situata është ndryshe, sepse askush nuk e ka kontaktuar Alveshin dhe vetë braziliani nuk ka ndërmend të kërkojë ndryshim ambienti. Edhe një ofertë e mundshme e Skënderbeut do të refuzohet, pasi siç dihet, zor se korçarët ofrojnë më shumë se 50 mijë euro, ndërsa Idrizi e ka bërë të qartë me kohë: “Kush dëshiron kartonin e Danilo Alveshit, të paguajë 500.000 euro!”.

RINOVIMI

Prej ditësh në Vlorë po bëjnë planet e merkatos së janarit, ku kërkohen përforcime cilësore, por paralel po punohet edhe për rinovimet. Ndryshe nga sa mendohej para disa javësh, shlyerja e gjithë pagave të këtij sezoni ka bërë që asnjë futbollist ta mendojë largimin, por drejtuesit e klubit po shohin edhe për më tej. Siç e tha edhe Idrizi ditët e fundit, skuadra është sjellë mirë në përgjithësi dhe nuk do të prishet, por tani synohet rinovimi me disa nga lojtarët kyçë, kontrata e të cilëve mbaron në verë. Një prej tyre është pikërisht Danilo Alvesh, i cili vërtet nuk shënon “lumë” golash, por është i adhuruar nga ço trajner, pasi bën një punë të jashtëzakonshme në fushë, krijon repart i vetëm dhe ushtron një presion asfiksues ndaj mbrojtësve kundërshtarë. Vetë Danilo nuk do të ishte kundër rinovimit, fundja e ka treguar se për të prioritet është korrektësia financiare, ndaj tani topi i mbetet klubit.

Elton Nika