Idrizi, apel për privatizim: Nuk bëj dot asnjë pagesë

Elton Nika

Flamurtari kërkon të ecë në vazhdën e rezultateve pozitive edhe këtë javë, kur pret Tiranën rivale. Pas fitoreve me Luftëtarin dhe Vllazninë, si dhe barazimit në Durrës me Teutën, vlonjatët janë të përqendruar për të tentuar trepikëshin ndaj kryeqytetasve për të forcuar pozitat sa i takon qëndrimit në Superiore. Në Vlorë ndodhet aktualisht edhe administratori i Flamurtarit, Sinan Idrizi, ndërkohë që gjatë këtyre ditëve pritet të shpërndahen pagat mujore dhe shpërblimet e tri ndeshjeve të fundit, siç ka pohuar vetë drejtuesi kryesor i klubit kuqezi.

PRIVATIZIMI – Administratori i Flamurtarit, teksa flet për skuadrën, për të disatën herë ngre problemin e privatizimit të klubit, që, sipas tij, është kthyer në domosdoshmëri. Dhe këtu ai i referohet problematikës së kalimit të pagave, që është hasur edhe më parë. Për procesin e privatizimit, Idrizi thekson se duhet të kryhet nga Bashkia e Vlorës, ose më saktë nga këshilli i saj, ndaj dhe kërkon sërish një mbledhje urgjente. “Privatizimi është domosdoshmëri, – thekson kreu i klubit të Flamurtarit. – Të kemi një përgjegjësi dhe të dimë ku jemi. Statusi i sponsorit nuk funksionin më. Nuk ka më kuptim të rrish tre vjet si sponsor. Në këto aspekte të kalojnë në privatizim dhe të shkojmë në investime. Nga mungesa e privatizimit po hasin vështirësi burokratike edhe në shpërndarjen e pagave të futbollistëve dhe stafit. Nëse bëhet privatizimi, nuk janë më këto vonesa. Do të jetë një klub korrekt, ku në datën e caktuar lojtarët do të marrin pagesat. Por mënyra ime është problematike në transfertën e parave. Sistemi bankar na kërkon destinacionin e lekëve dhe ne kemi vështirësi në këtë drejtim. Eshtë e njëjta histori që kemi thënë gjithmonë, që sjell vonesa dhe pengesa. E kam theksuar dhe i qëndroj vendimit tim për të mos u bërë palë me antishtetin. Kërkoj në këto kushte, që të mblidhet urgjentisht Këshilli Bashkiak i Vlorës për të diskutuar për privatizimin e Flamurtarit dhe për çështje të tjera. Nuk kam pse të paguaj gjëra, që nuk më takojnë, siç kam bërë deri tani. Në KAS do të kërkojmë të drejtën tonë, do të kërkojmë të ballafaqohet ligji me anti-ligjin. Nuk paguaj asnjë detyrim, që nuk më takon, ta harrojnë këtë të gjithë”, – përfundon administratori i klubit vlonjat, Sinan Idrizi.

Në fakt, çështja e privatizimit është përmendur shpesh prej tij si shpëtimi i vetëm i Flamurtarit, por u bë një kohë e gjatë që ende nuk ka hapa konkretë në këtë drejtim. Administratori Idrizi, i cili përfaqëson dy kompanitë turke, bën të qartë se nuk mund të vazhdohet më me statusin e sponsorit.