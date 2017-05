Idrizi, 100 mijë euro për “kokën” e Kukësit

Elton Nika

Flamurtari ka marrë tri pikë shumë të rëndësishme me Tiranën, por ajo fitore është lënë pas, pasi klubi vlonjat mendon të ndalë edhe Kukësin. Për këtë transfertë shumë të vështirtë administratori Sinan Idrizi mësohet se ka vendosur ta motivojë ekipin e tij me një shpërblim “të çmendur” prej 100 mijë eurosh, në rast fitoreje. Ka shpërblim të majmë edhe për barazimin në stadiumin “Zeqir Ymeri”, që vlen plot 50 mijë euro. Ka disa javë që klubi vlonjat akordon shpërblime për fitoret dhe barazimet, por ky i së mërkurës është vërtet një shpërblim rekord për Flamurtarin. Po pse kjo shifër? Numri 1 i klubit vlonjat ka shpresa të mëdha për vendin e katërt, por për këtë duhen pikë edhe në Kukës. Lajmi për këtë shpërblim është mësuar nga burime pranë gazetës, ndërkohë që komunikimi do t’u bëhet sot lojtarëve. Vlonjatët kërkojnë kështu të marrin pikë me çdo kusht në Kukës, ndoshta edhe për një “hakmarrje” ndaj ish-trajnerit Ernest Gjoka, i cili u ka hapur shumë punë kohët e fundit me gjyqin në FSHF.

IDRIZI – Skuadra tani duket më e qetë, sepse situata është më pozitive. Përpara është Kukësi dhe administratori Sinan Idrizi konfirmon se do të ketë një superpremio, por nuk e thotë shifrën, që është mësuar se do të jetë 100 mijë euro për fitore dhe 50 mijë euro për barazim. Vlonjatët, në 4 ndeshjet e fundit, kanë arritur 3 fitore e 1 barazim, duke përfituar disa shpërblime. Vlonjatët kanë përfituar 20 milionë lekë për fitoren në Gjirokastër dhe nga 10 milionë lekë për fitoret në Vlorë me Vllazninë dhe Tiranën, por edhe 10 milionë lekë për barazimin në Durrës, ndërsa një rezultat pozitiv në Kukës duket se e shton dukshëm vlerën e premios te Flamurtari. Idrizi konfirmon faktin e ka një superpremio për skuadrën e tij, gjithmonë nëse vijohet me rezultatin e pestë pozitiv radhazi. Kreu i klubit vlonjat, veç kësaj teme, nuk harron të prekë edhe çështjen “Gjoka” apo dhe fitoren me Tiranën.

“Isha mësuar të prisja më shumë nga ekipi, apo të zhvillonin një lojë të bukur. Por në ndeshjen me Tiranën nuk u shfaq ashtu siç doja. Në këto kushte, i kritikova lojtarët pas ndeshjes, por mësova se ishin edhe të prekur nga viroza. Ndaj nuk kisha çfarë të kërkoja më shumë. Ekipi nuk është se luajti keq, por dua të vlerësoj edhe skuadrën e Tiranës. Edhe ata kanë një ekip të mirë dhe nuk duhet të jenë në këtë gjendje. Ndeshja e radhës është në Kukës dhe kërkoj nga ekipi një rezultat pozitiv. Si për koiçidencë, ndeshja e pestë na bie me Kukësin dhe, siç kam thënë, ekipi do të marrë një superpremio. Nuk dua ta zbuloj tani. Sa për çështjen “Gjoka”, nuk merrem me këtë situatë. Nuk shkoj as në gjyqe. Le të shkojë bashkia. Të na ndihmojë edhe ai që ka firmosur, Shpëtim Gjika. e kam gati dhe dosjen. Do t’ia dërgoj edhe atij në shtëpi apo te vendi ku punon, që në fakt nuk ia di adresën”, – ka konfirmuar Sinan Idrizi.