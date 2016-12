I lodhur duke qenë i dyti, ja pse u largua Tramexani

“Sport Ekspres” zbulon motivin e “divorcit”: italiani i tha “jo” ofertës së Luganos në qershor, sepse donte të ishte protagonist me Shqipërinë në Europian. Por, roli pas kuintave po bëhej i bezdisshëm

Anton Cicani

“Faleminderit për gjithçka, por ka ardhur koha që të marr këtë vendim. Eshtë një shans që m’u dha dhe dua ta shfrytëzoj. i uroj Shqipërisë më të mirën”. Kanë qenë këto fjalët e fundit të Paolo Tramexanit si zëvendës trajner i Shqipërisë. Pak dhe saktë. Një mesazh që s’ka nevojë për një dekodifikim të ngjashëm me filmin “Kodi i Da Vinçit”, shkruar nga Dan Braun.

Xhani de Biazi ishte i pari që u lajmërua dhe falënderuar, pasi i dha mundësinë të përfshihej në botën kuqezi, teksa e bëri pjesë të stafit të tij në dhjetor të vitit 2011, kur në FSHF u prezantuan të dy nga presidenti i federatës, Armand Duka…

Nuk ishte çështje parash, apo çështje ambjentimi e qëndrimi të vazhdueshëm në Shqipëri për të montuar nga pranë zhvillimin e futbollit. Për “Paolinon”, siç e thërriste De Biazi, puna dhe pasioni janë dy bazat e arritjes së suksesit. “Asgjë nuk arrihet rastësisht. Nuk i besoj shumë fatit, i besoj punës dhe dëshirës për të synuar diçka”, tha kohë më parë në një intervistë për “Sport Ekspres” ish-futbollisti i Interit.

Paolo Tramexani, gjatë pesë viteve si ndihmës i De Biazit, ka udhëtuar thuajse në të gjithë globin, shpesherë duke lënë pas dore fëmijët dhe gruan e tij. Valixhe në dorë dhe biletë avioni. Kudo! Paolo do të kishte udhëtuar edhe në Antarktidë në rast se do të ishte nevoja, për të vëzhguar një futbollist shqiptar. Përgjegjësitë nuk e frikësonin, përkundrazi, e motivonin. Puna maniakale deri në kurim të detajeve gjithashtu. i pari që dilte në stërvitje, i pari që vendoste piketat dhe që me qetësinë “olimpike” organizonte punën, sigurisht, pasi kishte përcaktuar me De Biazin programin.

Por, në të gjithë këtë rrugëtim, Paolo ndihej ende i paplotësuar. Motivi ishte i thjeshtë: qëndrimi pas kuintave. Në rolin e të dytit, njësoj si një aktor që në skenat e një filmi nuk mungon, por që nuk është ai që vritet në fund, ai që shpëton dikë në fund, apo ai që hap dhe mbyll skenarin…

Kështu, roli i ndihmësit dhe jo protagonistit po e lodhte. Lugano nuk është një “jackpot”, sigurisht, por është një pikënisje. Sepse, Paolo ka akumuluar mjaft eksperiencë për të provuar rolin e të parit. Ai që gjatë filmave të De Biazit ka mësuar të bëjë lëvizjet e duhura. i dyti nuk mund të jetë kurrë i pari…