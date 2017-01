Hysaj me të kuq, Napoli kalon!

Përpara ndeshjes Napoli-Fiorentina, e vlefshme për çerekfinalen e Kupës së Italisë, mendohej se nuk do të luante, por trajneri Sarri ka vendosur në fund që ta aktivizojë dhe surprizoi të gjithë me këtë zgjedhje. Mbrojtësi i Shqipërisë, Elseid Hysaj, që fizikisht s’ishte në 100%, ashtu sikurse u pa edhe ndaj Milanit, disa ditë më parë, dje ka zbritur në fushë ndaj vjollcëve, por ka rezultuar ndër më të mirët, duke u vlerësuar me notën “6” dhe duke bllokuar talentin vjollcë, Kieza. Megjithatë, në pjesën e dytë, dy kartonët e verdhë kanë sjellë të kuqin e parë në karrierë për të me axurrët.

Më parë, ai kishte dalë edhe dy herë kur luante me Empolin. Dje, në minutën e 67-të, ka mbajtur nga fanella të riun Kieza duke marrë të verdhë, ndërsa ndërhyrja në të 89-tën ndaj Vesinos i ka siguruar të verdhën e dytë dhe si pasojë arbitri Damato e dërgoi në dhomat e zhveshjes. Sa i përket ndeshjes, goli i Kajehonit vendosi kualifikimin e vjollcëve.