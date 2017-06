Hyka dhe Llullaku, fajin e ka hemisfera…!

Përpos dëshirën së madhe për t’u bashkuar me grupin në Luksemburg, Jahmir Hyka dhe Azdren Llullaku nuk kanë mundur të udhëtojnë drejt kuqezinjve, për shkak të largësisë. Dhe, nëse bëhet një studim i thjeshtë, kuptohet motivi: nga San Hoze deri në Luksemburg duhet të marrësh dy linja avionësh, teksa distanca është 9000 km dhe 13 orë fluturim.

Do të kishte qenë rraskapitës për Hykën, që do të bashkohet direkt në Stamboll, në datën 5 qershor. Të njëjtën strategji do të ndjekë edhe Azdren Llullaku. Sulmuesi i Astanës, në Kazakistan, do të duhej të udhëtonte plot 5300 kilometra dhe më shumë se sa 8 orë fluturim me avion.