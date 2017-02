Hyka jep intervisten në Ambasadë

Jahmir Hyka është duke kaluar këto ditë pushimi, në pritje të vizës amerikane, në Tiranë. Mes miqsh, familjes dhe të afërmish të tjerë, ish-mesfushori i Lucernës po pret me padurim momentin kur edhe do t’i hipë avionit për të kaluar Oqeanin dhe shkuar në San Hoze të Kalifornisë, aty ku do të veshë fanellën e San Hoze Erthkuajk, skuadër me të cilën ka firmosur për tri vitet e ardhshme, me thuajse 500 mijë dollarë në sezon. Lucerna përfitoi 150 mijë euro nga kjo marrëveshje, duke prishur edhe kontratën në mënyrë konsensuale me futbollistin. Hyka, ditën e sotme, u paraqit në Ambasadën amerikane dhe ka kryer intervistën për të pritur më pas vizën.