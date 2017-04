Humbja në Vlorë, pritet analizë e ashpër te Vllaznia

Gaspër Marku

Vllaznia kthehet sot në fushë për të nisur stërvitjen, por para seancës së parë do të zhvillohet analiza e humbjes me Flamurtarin. Sipas informacioneve brenda kampit kuqeblu, priten kritika të ashpra ndaj futbollistëve për gabimet e bëra në transfertën vlonjate. Këto gabime do të jenë në fokus të diskutimit në analizën e sotme, ku stafi dhe lojtarët do të marrin përgjegjësitë e veta. E rëndësishme është që në ndeshjet në vazhdim situata të përmirësohet, sepse 3 pikët e humbura në Vlorë e kanë zbritur Vllazninë në vend të 5-të.

Për të rimarrë vendin e 4-t, që mban gjallë shpresat për në Europë, Vllaznia duhet të kthehet menjëherë te fitorja. Për stafin teknik dhe drejtuesit e klubit nuk duhet nënvlerësuar kërcënimi, që vjen nga skuadrat ndjekëse, ato që luftojnë për mbijetesë. Nëse do të keta të tjera gabime, Vllaznia mund të përfshihet sërish nga “ethet” e mbijetesës. Pikërisht për të gjitha këto, analiza e sotme do të jetë e një rëndësie të veçantë, ku qëllimi është për të shkundur skuadrën, në mënyrë që ajo të rikthehet në pozitat e javëve të mëparshme.

GJYKIMI – Pas disa ndeshjeve radhazi pozitive, me lojëra bindëse, madje edhe ndaj pretendentëve për titull, Vllaznia u mund në Vlorë dhe trajneri Cungu, krahas të tjerave, evidentoi mungesën e grintës si një element, që ndikoi në atë paraqitje. Por në mjedisin kuqeblu, përfshirë edhe specialistët e futbollit, ka mendime se në atë humbje ndikoi edhe gjykimi i treshes nga Luksemburgu. Iniciativa e FSHF-së për të bashkëpunuar me federata të tjera është për t’u përshëndetur, por në rastin konkret Vllaznia ka mbetur e zhgënjyer nga gjyqtarët e huaj. Janë disa momente, ku shkodranët kanë pretendimet e tyre, por kryesori është ai i sulmuesit Rubin Hebaj, që u bllokua me duar brenda zonës së rreptësisë dhe duhej penallti. Megjithatë, kuqebluve u mungoi edhe fati në Vlorë. Duke lënë mënjanë disa raste të favorshme për shënim, mund të përmenden dy traversat e Bardullës dhe Tafilit.