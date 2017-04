Hoxhallari: Tani mendja në Kukës, për finalen ka kohë

Realizoi golin e sigurisë dhe tashmë do të luajë me Tiranën e tij finalen e Kupës së Shqipërisë. Erion Hoxhallari, shprehet i lumtur që ekipi i tij realizoi një objektiv shumë të rëndësishëm. Pas ndeshjes ai nuk nguron që të flasë dhe për kampionatin, ku situata është në një tjetër drejtim. Nuk mund të qëndronte jashtë vëmendjes dhe takimi me Kukësin.

-Arrini të shënoheni, dhe arrini finalen, sa do të thotë kjo për ju?

Në një skuadër, si sulmuesi ashtu dhe mbrojtësi është i rëndësishëm për të shënuar. S’janë vetëm sulmuesit për të shënuar. Ne aplikuam një skemë të cilën e kishim përgatitur në stërvitje dhe fatmirësisht ia dolëm përsëri dhe në ndeshje. Më vjen mirë që skuadra fitoi dhe arritëm të kualifikohemi.

-Sa ju ndihmon kjo fitore dhe ky kualifikim?

Besoj na jep moralin për të vazhduar, pasi na presin tre ndeshje shumë të vështira, duke nisur që të dielën përballë Kukësit.

-Në finale përballë Skënderbeut, si e shihni këtë takim?

Meqë me Skënderbeun kemi arritur që të marrim fitore dhe barazim, shpresoj që finalja të përfundojë në favorin tonë.

-Rikthehemi në kampionat, Kukësi kundërshtari i radhës, çfarë synon Tirana?

Në çdo ndeshje ne shkojmë për të luftuar dhe për të marrë atë që do të meritojmë.

-Do ishit të kënaqur me një pikë?

Besoj se do të ishte e mjaftueshme, pasi përballë do të kemi ekipin që se ka mundur askush, ka shumë javë që është në krye të klasifikimit dhe në shtëpinë e tyre është shumë e vështirë, për çdo kundërshtar.

-“Zeqir Ymeri” nuk ka qenë një fushë fatsjellëse për ju, i druheni dhe kësaj?

Edhe me Besëlidhjen që luajtëm në Kukës dolëm barazim. Mund të them se ka qenë një fushë jo fatsjellëse për ne.

-Mbijetesa?

Ne duhet të vazhdojmë të luftojmë. Duhet ta mendojmë dhe këtë pjesë, pasi nëse nuk e mendojmë do të jetë shumë gabim për ne.