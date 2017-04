Hebaj: Matura ime, makinat dhe e ardhmja

Gjergji Stefa

Mjafton të hedhësh sytë në 15 vitet e fundit, për të kuptuar që Rubin Hebaj nuk është as i pari e as i fundit. Në Shkodër, futbolli, talenti, sulmuesi dhe goli duhet të jenë diçka gjenetike. Nëse nuk bindeni, mjafton të shihni dy statistika: lojtari që ka shënuar më shumë ndonjëherë në kampionatin shqiptar është Vioresin Sinani, një shkodran, ndërsa shqiptari që ka shënuar më shumë gola ndonjëherë quhet Hamdi Salihi, edhe ky është shkodran. Llogaritë bëjini vetë. Në fillim ishte Salihi, më pas erdhën Sukaj, Vajushi, Balaj (ndjesë nëse harrojmë ndonjë) dhe emri i së tashmes quhet Rubin Hebaj. Nuk ka mbaruar ende gjimnazin, por në vijën e parë të sulmit kuqeblu, sa herë i jepet mundësia, luan sikur të kish mbaruar masterin. Kush është njeriu i së ardhmes në qytetin verior, ai i cili jo vetëm shënoi kundër Partizanit, por ka një perspektivë imponuese në rang kombëtar dhe ndërkombëtar? Celular, makina, muzikë, gola. Është vetëm 18 vjeç. A nuk janë gjithë adoleshentët kështu?

Si kanë qenë fillimet tuaja. Përse zgjodhët të luanit futboll. Kush ndikoi në këtë vendim që gjithsesi, në një moshë të re, nuk është një zgjedhje vetëm personale?

Im atë ka luajtur vetë futboll. Ai ka pasur gjithnjë idenë që duhet të merresha me sport, sepse kjo është një gjë shumë e rëndësishme, sidomos për shëndetin. Më pas, me kalimin e kohës, zbulova që kisha talent dhe fillova të impenjohesha më seriozisht.

Kur ju ishit fëmijë, Vllaznia ishte një skuadër e mbushur me yje dhe sigurisht që në të luanin dhe ata që konsideroheshin idhujt tuaj të asaj moshe, apo jo?

Nuk dua të veçoj ndokënd. Si ekip Vllaznia ka qenë një idhull i madh për mua, ka qenë gjithnjë një ekip elite dhe ndihem i privilegjuar, që kam lindur në këtë qytet dhe jam bërë pjesë futbollistike e asaj akademie dhe asaj fanelle. Kjo është ëndrra e shumë të rinjve dhe fëmijëve në Shkodër.

Ju jeni ende i ri, vetëm 18 vjeç, dhe patjetër që keni dhe një tjetër jetë tuajën. Si është raporti mes sportit, shkollës, studimeve dhe kohës së lirë?

Jam ende i vogël, jam në vitin e fundit gjimnaz, maturant. Sigurisht që studimet i ndjek me seriozitet dhe jam duke menduar se çfarë do të bëj dhe për universitet. Pasionet e mia janë makinat dhe muzika, sidomos makinat janë, le të themi, një fiksim. Më duket një gjë normale për moshën që kam.

A e mbani mend ditën e parë që jeni afruar te Vllaznia dhe golin e parë që keni shënuar me këtë skuadër?

Po, po, debutimin e mbaj mend, kam qenë 16 vjeç, ka qenë viti 2015 dhe trajneri ka qenë Baldo Raineri. Isha realisht shumë i vogël, shumë, dhe më dukej si një ëndërr. Golin e parë që kam shënuar? Nga fundi isha aq i lodhur, por kur shënova vrapova aq shumë për të festuar, sepse nuk e ndjeja më lodhjen.

Çfarë keni bërë me rrogën e parë që keni marrë si profesionist te Vllaznia?

Po, shumë njerëz thonë që rrogën e parë duhet ta dërgosh në shtëpi. Ju betohem, mos më paragjykoni, por ajo ishte aq e vogël sa unë bleva diçka për vete.

Jeni në një moment të mirë. Sa e vështirë është t’i ruhesh euforisë dhe ofertave të shumta që mund të vijnë në drejtim tuaj?

Nuk jam tip emocional, në përgjithësi jam i ftohtë dhe di t’i menaxhoj mirë euforinë dhe situata të tilla.

A keni bërë një plan për të ardhmen? Kur do vijë momenti që dalëngadalë të mendoni për transferim në një kampionat të huaj?

Kam dëshirë të jap më të mirën time te Vllaznia në çdo mundësi që do më jepet dhe më pas në verë të shohim si do rrjedhin ngjarjet. E rëndësishme në këtë moment është që po luaj.

Cili është objektivi juaj, kur bëhet fjalë për klubet e huaja?

Është pak shpejt për të folur, por dëshirat e mia sportive janë 2, të luaj në Serinë A dhe sigurisht që të luaj një ditë me Kombëtaren.

Cila është skuadra juaj e preferuar dhe lojtari që simpatizoni në futbollin europian ose botëror?

Real Madrid është skuadra që simpatizoj në futbollin europian. Modeli im është Kristiano Ronaldo dhe këtë e shoh si një gjë të logjikshme, sepse ai duhet të jetë model për çdo të ri, për punën që bën dhe regjimin që mban.

Si është jeta jashtë futbollit? Makinat, femrat, duket se sportistët kanë një jetë më intensive se njerëzit e zakonshëm?

Kam një fiksim të madh për makinat. Nëse një ditë do jem futbollist i pasur, garazhi i shtëpisë sime do jetë i mbushur me makina të bukura. Femrat? Patjetër që kur je sportist je në qendër të vëmendjes në këtë drejtim, por unë di mirë si ta menaxhoj kohën e lirë mes familjes dhe miqve të mi.

Kush është arsyeja që vit pas viti Shkodra prodhon lojtarë të mirë dhe të rëndësishëm?

Shiko, e kam menduar shpesh këtë gjë. Ndikon tradita. Këtu ka shumë modele nga e shkuara dhe fëmijët këtu duan t’i ngjajnë talentit paraardhës. Kjo mendoj është arsyeja kryesore. Ka pasur gjithnjë pika referimi për fëmijët dhe të rinjtë.

Kush nga të rinjtë e tjerë të kampionatit iu pëlqen më shumë, ndoshta që luan dhe në skuadrat e tjera?

Në disa skuadra ka lojtarë të rinjtë talentuar, por unë do preferoja të veçoja shokët e skuadrës sime. Jemi një grup i ri dhe jemi si një familje. Të gjithë jemi shokë dhe mendoj se mund të rritemi edhe më si futbollistë.

Sa i frekuentoni rrjetet sociale dhe si është një ditë e zakonshme për Hebajn e Vllaznisë?

Patjetër që sot është e pakonceptueshme të jetosh pa ‘smartphone’, megjithatë nuk jam shumë i varur. Në kohën e lirë mundohem të bëj stërvitje individuale, që të rritem dhe më shumë. Megjithatë, sigurisht që Facebook dhe Instagram janë pjesë e ditës sime.

3 herë titullar dhe 4 gola, Hebaj si Shik i Sampdorias

Është sezoni i shpërthimit për Rubin Hebajn, që në fakt edhe sezonin e shkuar ishte pjesë e ekipit të parë dhe prej kohësh konsiderohet një lojtar me shumë të ardhme, por është Armando Cungu ai që i ka dhënë hapësirë, natyrisht me shumë kujdes dhe në mënyrë graduale, për t’i dhënë kohë të piqet dhe për të mos e mbingarkuar me përgjegjësi. Në Itali po mahniten nga statistikat e sulmuesit cek të Sampdorias, Patrik Shik, i cili ka shënuar 9 gola në Serinë A në 26 ndeshje, duke e nisur vetëm 8 herë nga minuta e parë. Krahasimi është natyrisht shumë i largët, por në shifra Hebaj është impresionues, po ashtu si 21-vjeçari çek. 462 minuta të luajtura, 16 ndeshje në total, por vetëm 3 herë nga minuta e parë dhe fryti është befasues: 4 gola! Më 18 shtator të vitit të shkuar Hebaj e niste titullar ndaj Flamurtarit dhe në minutën e 72-të vuloste fitoren 2-0. Më 11 shkurt të këtij viti, sërish kundër Flamurtarit në Shkodër, aktivizohej në minutën e 57-të, kur kryesonte Flamurtari 1-0, ndërsa në minutën e 75-të shënonte golin e barazimit dhe të kthesës së madhe, me ndeshjen e fituar 3-2 nga shkodranët, me minutat e çmendura në shtesë, ku u shënuan 3 gola. Nga stoli e nisi Hebaj edhe ndaj Korabit në Durrës, më 19 shkurt, duke u futur në minutën e 74-t e duke vulosur fitoren 2-0 në minutën e 88-të. Tre gola në 3 fitore, ndërsa fundjavën e shkuar goli ndaj Partizanit fatkeqësisht vlejti vetëm një pikë, por ishte goli më i rëndësishëm i sezonit për talentin shkodran, i cili para golit goditi edhe traversën. Aspak keq për një 18-vjeçar, që kishte përballë mbrojtjen më të fortë të Superiores, me vetëm 10 gola të pësuar në 28 ndeshje, deri fundjavën e shkuar. Te Vllaznia shënuesi më i mirë është kapiteni Shtubina, me 5 gola në 29 ndeshje si titullar, ndërsa Elis Bakaj ka shënuar 4 gola, por i ka nisur nga fillimi 9 ndeshjet që ka luajtur, ndaj Hebaj është nisur në disavantazh, mjafton të kujtohet se te Vllaznia këtë sezon plot 18 lojtarë kanë më shumë minuta se ai. Megjithatë, koha është në favor të tij…