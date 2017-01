Haxhia zbardh merkaton e Partizanit: “Sukaj është i yni, Oto Xhon vjen në verë, na pëlqen Uzuni”

Titull kampion, shitje lojtarësh, kalim turesh në Europë, fair-play financiar, 4 derbi brenda një edicioni? Kë do zgjedhë Partizani në këto moment? “Nuk ka asnjë diskutim – të rrëfen Edmond Haxhia duke tymosur puron e tij të zakonshme. Titull, titull, vetëm titull. Kemi 23 vite që nuk e fitojmë. Për momentin nuk shohim asgjë tjetër”. Mondi, njeriu i shtëpisë sigurisht nuk është një ëndërrimtar, pavarësisht se është pasionant i madh. “Por gjërat duhet të kenë logjikë, nuk mund të bëjmë çmenduri”. 24 orë duke folur në telefon, online nga mëngjesi në darkë, biseda me presidentin, lojtarët, trajnerin dhe menaxherët. “Nuk dua asnjë euro deri ditën që do dalim”. A thua bën shaka?! Pasion i madh. Futbolli ka qenë gjithnjë kënaqësia. Në të shkuarën kam bërë menaxherin dhe më pas kandidova dhe për president federate. Gjithë miqtë e mi janë në futboll dhe në përgjithësi te Partizani. Ky është një projekt që më pëlqen”.

-Sezonin e shkuar në përgjithësi morët komplimente, por mund të kishit fituar dhe titullin?

-E kam ndjekur disi nga larg atë kampionat. Mendoj se Partizani ka bërë shumë mirë. Në përgjithësi ka qenë një sezon logjik. Pak më parë sapo na erdhi një çek nga UEFA prej rreth 17 mijë shpërblim për “fair-play” financiar. Kjo është një sfidë e madhe në futbollin e sotëm, jo vetëm në Shqipëri. Të ardhurat kaluan shpenzimet dhe kjo është një kënaqësi e madhe për të gjithë ne.

-Po ndërkohë po investohet në kompleks?

-Po, po shumë shpejt do kemi stadiumin dhe fushat e stërvitjes. Por investimet kanë normë amortizimi dhe jo gjithë shuma e këtij investimi do futet në bilancin e këtij viti.

–Flasim pak për dy fazat e para…

-Ndryshimi i trajnerit rezultoi pozitiv. Respekt për të gjithë ata që kanë punuar, por për momentin mendoj se stafi aktual ndoshta është duke bërë shumë mirë. Starova është një njohje ime e vjetër. Fitorja në Korçë është kurorëzimi i një punë të gjatë disa-javore. Kemi bërë pak pushime, sepse kemi pasur një verë të angazhuar. Të fitosh kundër rivalit direkt në fushën e këtij të fundit tregon realisht që skuadra ka personalitet.

-Megjithatë, duhet ndërhyrë në merkato. Çfarë po ndodh me sulmuesit që po përfliten?

-Sukaj është lojtar i Partizanit në parim. Po presim kartonin nga Malajzia, për ta federuar. Më pas, me kalimin e ditëve do riaftësohet dhe nga gjendja fizike dhe unë shpresoj që të jetë në dispozicion të trajnerit në fillim të janarit. Xhurxhiç ai është një futbollist i madh për realitetin shqiptar. Unë diskutova me drejtorin sportiv të Partizanit të Beogradit, Milosh, dhe ramë dakord që lojtari të vijë te ne. Megjithatë, duhet të presim opinionin e futbollistit, sepse dëshira e tij është e rëndësishme.

-U diskutua gjatë dhe për Raçiç…

Jo, nuk është në planet tona në merkaton e janarit. Ka kontribuuar maksimalisht në këtë klub, por për momentin kemi të tjera objektiva.

-Ekuban është në huazim, çfarë do ndodhë me të në fund të periudhës?

-Po punojmë me klubin e Kievos që dhe ne të jemi pjesë e pronësisë së lojtarit. Pra, qëllimi ynë është që ta kemi këtë futbollist në bashkëpronësi dhe në të ardhmen të vazhdojë të luajë me ne dhe të përfitojë nga shitja e tij. Gjithsesi, kjo gjë do diskutohet pas janarit, deri në maj.

-Boniface, a mund të konsiderohet një triumf ndaj Skënderbeut?

-Jo, nuk e kam parë asnjëherë kështu. Diskutuam me lojtarin dhe ai pranoi të ishte pjesë e Partizanit. Oto Xhon, gjithashtu afrikan, në verë do jetë pjesë e jona, ndërkohë që këto muaj do luajë te Trepça ‘89.

-A mbaron merkatoja këtu?

-Një lojtar nga Gambia është në provë, ndërkohë që dy lojtarë të tjerë mund të firmosin në janar.

-Uzuni është njëri prej tyre?

-Po, ai është objektiv i yni.

-Është përfolur shumë dhe për lojtarë të tjerë të kampionatit?

Nga skuadrat rivale është e vështirë të marrësh lojtarë sepse janë nën kontratë.

-A do largohen lojtarë?

-Kemi disa oferta për Hoxhën, Bardhin dhe Trashin. Asnjë nuk do largohet në merkato, sado qofshin shifrat që do ofrohen. Ky është urdhër i prerë i presidentit Demi. Ai kërkon t’i ketë të gjithë në dispozicion, në mënyrë që të synohet titulli deri në fund dhe trajneri të ketë një organikë ideale për të punuar.

-Megjithatë, herët a vonë duhet të shisni?

-Besoj se vera e ardhshme, sidomos nëse luajmë në Champions, do jetë përcaktuese për këtë gjë. Patjetër që herët a vonë do shesim dhe do fuqizojmë arkën e klubit në këtë mënyrë.

-Si janë raportet në klub?

-Presidenti është ambicioz, ka vizion, thonë që është i rreptë, por ndonjëherë duhet të jesh njeri me disiplinë. Në përgjithësi si klub ka shumë disiplinë. Starovën e njihni të gjithë. Takticien i madh, detajist. Mendoj se jemi një familje e madhe, njerëz që duan Partizanin dhe që kanë dalë që këndej.

-Tifozët duan dhuratë titullin…

-Pikë së pari dua t’i falënderoj tifozët, sepse këtë vit kanë bërë sakrifica të mëdha, duke ditur që do të luajmë gjithë edicionin në Elbasan. Nuk është gjë e vogël. Presioni i titullit është i madh te të gjithë ne, sepse realisht 23 vite janë shumë. Jemi në rrugën e duhur. 2017 do jetë viti ynë. Titull, derbi, champions, “fair-play” financiar. Duam t’i fitojmë të gjitha!

Intervistoi: Gjergji Stefa