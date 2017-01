Haxhi Neziraj, tjetër kosovar për Flamurtarin

Një tjetër futbollist kosovar, por me nënshtetësi shqiptare, mund t’i bashkohet Flamurtarit në vazhdim. Bëhet fjalë për mesfushorin me tipare sulmuese Haxhi Neziraj, një lojtar i rritur dhe formuar në Zvicër, kryesisht me Lucernën. Gjatë karrierës së tij Neziraj është aktivizuar edhe me FC Uohlen dhe Shafhauzen, ku edhe ndodhet aktualisht. Periudhën më të madhe e ka kaluar te Lucerna, ndërkohë që sezonin 2015-2016 është pjesë e Shafhauzenit në ligën e dytë të Zvicrës, ku së fundi ka luajtur rregullisht dhe ka shënuar edhe 4 gola.

Duhet theksuar se lojtari në fjalë numëron edhe 5 takime me përfaqësuesen U-21 të Shqipërisë, por pa shënuar asnjë gol. Neziraj është 23 vjeç (16 mars 1993) dhe mund të jetë një alternativë interesante për Flamurtarin.

Nga burime pranë klubit kuqezi mësohet se ai pritet që shumë shpejt t’i bashkohet skuadrës vlonjate në fazën përgatitore të Antalias. Megjithatë, për të do të vendoset nga stafi teknik pas disa ditësh stërvitje, nëse do të jetë apo jo pjesë e Flamurtarit për pjesën e mbetur të sezonit. Kosovari duket se mund të jetë afrimi i dytë i Flamurtarit në këtë merkato dimri, edhe pse për zyrtarizimin e tij duhet pritur, pasi më parë duhet të kalojë provën. Drejtuesit e klubit vlonjat kanë premtuar të tjera afrime dhe Neziraj është një prej atyre që janë piketuar.