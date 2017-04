Haxhi Neziraj: Qëndrimi, minimumi për Flamurtarin

Elton Nika

Mesfushori Haxhi Neziraj është një nga lojtarët e afruar gjatë merkatos së janarit në Vlorë. Ai ka shënuar një gol me fanellën e Flamurtarit ndërkohë që arriti të fitojë penalltinë në stadiumin e Gjirokastrës, që solli edhe golin e fitores, pasi u realizua nga kapiteni Telushi. Neziraj shprehet se ndihet mirë në Vlorë dhe se situata te Flamurtari ka ndryshuar për mirë, duke i shtuar ndjeshëm shanset e qëndrimit në Superligë. Mesfushori i vlonjatëve është plotësisht i bindur se Flamurtari do ta sigurojë qëndrimin para javës së fundit. “Kanë qenë dy fitore tejet të rëndësishme ato që kemi marrë së fundi, me Luftëtarin në transfertë dhe Vllazninë në fushën tonë. Patjetër që asnjë ndeshje tani nuk është e lehtë dhe besoj se 6 pikët e fundit na kanë ngritur shumë. Kanë qenë fitore të merituara të Flamurtarit, që i vlejnë shumë për ecurinë e mëtejshme në kampionat, duke i dhënë atë që ka nevojë një skuadër në të tilla situata, qetësinë. Fitorja me Luftëtarin ishte vendimtare dhe na dha më shumë besim e moral për ndeshjen e fundit me Vllazninë, ku kemi marrë atë që kemi kërkuar në fushë. Kemi përmirësuar pozicionin tonë në renditje dhe në një farë mënyrë kemi larguar presionin, edhe pse gara e mbijetesës mbetet e hapur”, – thekson për “Sport Ekspres” futbollisti kosovar.

TEUTA – Për futbollistin e Flamurtarit, çdo ndeshje duhet marrë me shumë seriozitet për të grumbulluar sa më shumë pikë, në mënyrë që objektivi të mos i lihet rastësisë. Ai beson se edhe këtë fundjavë ndaj Teutës skuadra vlonjate do të marrë rezultat, edhe pse luhet në një nga fushat më të vështirë dhe ndaj një kundërshtari, që ka të njëjtin objektiv, atë të qëndrimit në Superligë: “Jemi të karikuar për të vazhduar ecurinë e mirë në lojë dhe rezultate. Do të jetë e vështirë patjetër me Teutën, si në çdo ndeshje tjetër, por do të shkojmë në Durrës për pikët maksimale. Atë që bëri Teuta në Vlorë, mund ta bëjmë edhe ne në Durrës”, – shpërehet Neziraj për ndeshjen e radhës.

FORMA – Mesfushori është vlerësuar nga trajneri Duro për paraqitjen në Gjirokastër, ndërkohë që vetë Neziraj thotë se pret të japë më shumë. “Në Gjirokastër bëmë një pjesë të dytë shumë të mirë dhe, kur çdo lojtar jep maksimumin, e gjithë skuadra ecën mirë. Jam përgjithësisht i kënaqur me paraqitjen time, por pres më shumë prej vetes dhe do të punoj për të arritur maksimumin. Vlora është qytet i mirë dhe klima është e ngrohtë dhe e përshtatshme, jo si në Zvicër, ku bën shumë ftohtë. Më pëlqen Vlora dhe skuadra, por sa i përket të ardhmes do ta shohim, kur të mbarojmë punën që kemi nisur. Të shohim pastaj, pasi kam kontratë edhe për vitin e ardhshëm te Flamurtari. Natyrisht, dëshira ime është të vijoj të jem pjesë e Flamurtarit. Në këto moment rëndësi ka të sigurojmë sa më shpejt qëndrimin në kategori. Duke filluar nga Teuta dhe ndeshjet në vijim, Flamurtari do të tregojë se meriton më shumë se qëndrimi në Superligë. Gara është e fortë, por nuk jemi ne ata që mund të bien një kategori më poshtë”, – ka përfunduar mesfushori kosovar i Flamurtarit, Neziraj.