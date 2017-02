Hasani sqaron: Maksimumin, deri ditën e fundit

Lajmet e ditëve të fundit, rreth një “lufte të ftohtë” mes Kukësit e Edon Hasanit, janë pasuruar tashmë me një kapitull të ri, sepse “Sport Ekspres” publikoi sot edhe kërkesën e mesfushorit për ndërprerje të marrëdhënieve në verë, kërkesë e detyruar për të evituar rinovimin automatik të kontratës për dy vite të tjera.

Megjithatë, për të mos krijuar ndonjë konflikt të ri me klubin, Hasani ka folur sot për faqen e Kukësit në Facebook, ku premton se do të japë më të mirën e vet deri në fund dhe se skuadra është shumë e bashkuar, për të arritur qëllimin madhor, titullin kampion.

“Kam lexuar dhe dëgjuar shumë gjëra ditët e fundit në lidhje me mua, apo të ardhmen time. Të them të drejtën, nuk më shqetësojnë aspak këto zëra mediatikë, pasi unë jam i përqendruar te skuadra e Kukësit dhe do të jap maksimumin tim deri në ditën e fundit që do të jem këtu. Më vjen keq që këto zëra dalin në një periudhë që skuadra është në përmbushjen e objektivave, por unë dua të garantoj të gjithë tifozët kuksianë se grupi dhe ekipi është më i bashkuar se kurrë për qëllimin e vetëm fitimin e titullit kampion”.

“Aktivizimi? Janë zgjedhje të trajnerit dhe unë si profesionist duhet t’i pranoj dhe ashtu kam bërë. Kjo më motivon që të punoj edhe më shumë në stërvitje për të bindur profesor Gjokën. Sa herë të më jepet mundësia do të jap 100 për qindshin tim në fushën e lojës”.

“Jemi në rrugën e duhur, pasi të gjitha strukturat e klubit me në krye presidentin kanë punuar shumë për të arritur deri në këtë pikë që jemi. Kampionati sapo ka filluar, pasi tani fillon faza më e vështirë dhe ne duhet të mos tregohemi euforikë, por të qendrojmë me këmbë në tokë. Besoj te ky grup dhe jam i sigurt se do të bëjmë mirë”.