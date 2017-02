Hasani i kërkon “divorcin” Kukësit

Jurgen Zela

Edon Hasani është një nga lojtarët më të rëndësishëm tek Kukësit dhe diçka e tillë nuk është mohuar asnjëherë nga trajneri Ernest Gjoka në intervistat e ndryshme. Lojtari nuk ka asnjë përplasje me drejtuesit apo stafin teknik, por duket se po mendon të ndryshojë klub në verë. “Sport Ekspres” ka arritur të sigurojë një kopje të kërkesës, që Edon Hasani i ka dorëzuar klubit, por njëkohësisht e ka depozituar edhe në FSHF, ku kërkon që në fund të sezonit të jetë një lojtar i lirë. Shkresa në fjalë është firmosur nga mesfushori shkodran që më 1 nëntor, shumë kohë para afatit që përcaktohen zakonisht në disa nga kontratat e Kukësit, ku kërkohet njoftim 3 muaj para mbylljes së sezonit, në rast se një futbollist kërkon të evitojë rinovimin automatik të kontratës, kur është në fundin e saj.

“I nderuari Z. Gjici, unë i nënshkruari Edon Hasani, aktualisht punëmarrës i Futboll Klub Kukësi sh.a., në cilësinë e lojtarit profesionist, ju drejtohem përmes kësaj shkrese zyrtare, në përputhje me parashikimet e Nenit 16, pika (i) dhe Nenit 17, paragrafi 2, duke njoftuar se Kontrata e Punës e datës 30 korrik 2014, e vlefshme deri në përfundim të sezonit futbollistik 2016/2017, afat i sanksionuar në Nenin 3, pika (i), nuk do të ripërtërihet nga ana ime, për (2)dy sezonet e ardhshme futbollistike.

Në përputhje me dispozitat e lartcituara, ju bëj me dije se kundërshtoj katërcipërisht zgjatjen qoftë të njëanshme apo konsensuale të marrëdhënies së punës ndërmjet nesh. Në këto kushte, ju bëj me dije se marrëdhënia e punës ndërmjet nesh do të përfundojë brenda afatit të parashikuar në Nenin 3, pika (i), të Kontratës së datës 30 Korrik 2014.

Gjithashtu, ju bëj me dije se deri në përfundim e marrëdhënies së punës, konkretisht, deri në ndeshjen e fundit të sezonit futbollistik 2016/ 2017, unë, i nënshkruari, Edon Hasani, do të respektoj me përpikëri dhe profesionalizëm të gjitha detyrimet rrjedhëse nga Kontrata e datës 30 Korrik 2014, aktit unik, i cili ka formalizuar marrëdhënien kontraktore ndërmjet nesh. Ndër të tjera, shpresoj që i njëjti vullnet për respektimin e detyrimeve kontraktore, të tregohet dhe nga ju, gjatë periudhës së mbetur të marrëdhënies tonë. Ju falënderojmë paraprakisht, për bashkëpunimin dhe mirëkuptimin tuaj”.

Nuk bëhet fjalë për një largim të sigurt, por për një masë paraprake, ose më saktë procedurale. Nëse lojtari nuk do ta paraqiste kërkesën 3 muaj para se ajo të përfundonte, kontrata do të rinovohej automatikisht dhe për dy vitet e ardhshme, me detaje financiare jo të përcaktuara. Sigurisht, një lojtar si Hasani duhet t’i trajtojë ofertat që mund t’i vijnë edhe nga jashtë, pasi çdo lojtar atë synon.