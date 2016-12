Hamburgu, në sulm për Mavrajn!

Gjendja e vështirë në kampionat dhe rreziku i rënies në kategorinë e dytë (do të ishte hera e parë në historinë e klubit) kanë bërë që Hamburgu të mendojë seriozisht për merkaton e janarit, për t’u fuqizuar. Dhe, duke qenë se në këtë sezon kanë pësuar 31 gola, mbrojtja është reparti që ka nevojë për një afrim të rëndësishëm. Sipas prestigjiozes “Bild”, përforcimi në mbrojtje mund të vijë nga Këlni. Mërgim Mavraj është i përzgjedhuri. Tashmë 30 vjeç, përvoja e mbrojtësit kuqezi dhe supersezoni me bardhekuqtë kanë bërë që të jetë në radarët e Hamburgut, por jo vetëm. Situata e favorshme lidhet me rinovimin e munguar me Këlnin, pasi kontrata i skadon pas 6 muajsh. Hamburgu ëshët gati t’i ofrojë më shumë para, ndërsa sipas burimeve të gazetës “Sport Ekspres”, pritet që oferta e Hamburgut të jetë jo më poshtë se 3 vjet e gjysmë, deri në vitin 2019. Trajneri Gisdol, pas ndeshjes së djeshme ndaj Shalkes, deklaroi: “Këto ditë pritet një goditje”, duke lënë gjithçka një mister, teksa “Bild” këmbëngul se pikërisht mbrojtësi kuqezi është i përzgjedhuri.