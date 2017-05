Hallaçi: Koha t’ia shpërblejmë Gjicit, në fund fituesi duhet uruar

Në prag të supersfidës Partizani-Kukësi, Supersport vazhdon të mbulojë në mënyrë të jashtëzakonshme ndeshjen që mund të vendosë fatet e titullit.

Shefi i klubit te Kukësi, Jonuz Hallaçi, ka dhënë një intervistë për gazetarin Gjergji Stefa, duke prekur tema të ndryshme në lidhje me sfidën e sotme…

“Nuk do ta imagjinoja që një person si Safet Gjici t’i përkushtohej kaq shumë futbollit, duke sakrifikuar shumë edhe në aspektin financiar. Shpresojmë që ta gëzojmë dhe t’ia shpërblejmë, sepse e ka bërë Kukësin një klub futbolli modern dhe të njohur edhe në arenën ndërkombëtare. Qyteti i Kukësit njihet për rrugën e Kombnit, por edhe për ekipin e futbollit, që ka lënë gjurmë në Europë, duke u bërë shembull ndershmërie dhe Fair-Play”, shprehet Hallaçi, i cili shpjegon pse Kukësi nuk ishte fort dakord për marrjen e një arbitri të huaj për këtë takim.

“Nuk ka të bëjë shumë kombësia, por aftësia, sepse ne po shohim edhe në Champions League shumë gabime nga arbitrat. Ne nuk kemi qenë shumë entuziastë, por nuk është se kemi qenë kundër. Meqë Partizani e kërkon, le të vijë, edhe pse të huajt kanë filluar të bëhen paksa jo të besueshëm. Shpresoj që sot të mos ketë asnjë kontestim, mes dy skuadrave të shkëlqyera dhe shpresoj që në fund humbësi t’i japë dorën fituesit”.

Me arbitrat e huaj Kukësi ka marrë në disa raste kartonë të kuq: “Me sa duket, kush kërkon arbitër të huaj, i ecën me kartonët e kuq. Nuk besoj se arbitri do të jetë shumë tolerant, ndaj duhet kujdes, por grupi i Kukësit është shumë profesionist dhe i kemi porositur që të sillen në mënyrë perfekte. Nuk është si me arbitrat shqiptarë, ku ndryshon mënyra e komunikimit, njohja, etj. Arbitri i huaj vjen për të mbajtur drejtësi, për të dyja skuadrat, ndaj duhet të jemi shembull edhe në aspektin e sjelljes. Unë besoj dhe shpresoj që Kukësi t’ia dalë mbanë në fund.

Kostoja e arbitrit të huaj? “Është marrëveshje edhe me FSHF-në, që bën kërkesën zyrtare. Varet nga vendi nga vjen, nga niveli i arbitrit, por kostoja nuk shkon më shumë se 10.000 euro, të paktën aty ka qenë kur e kërkuam ne vjet në kupë”.

Sektori i tifozerisë së Kukësit me siguri do të jetë plot sot: “Absolutisht po. Ne kemi më shumë tifozë në ndeshjet jashtë, sesa në Kukës. Unë jam i bindur që do të mbushet dhe uroj të mos mbeten njerëz jashtë. Është një stadium i vogël për një ndeshje të tillë. Mbaj kontakte të rregullta me tifozët, do të vijnë nga Kamza, Durrësi etj. Duhet sqaruar edhe një herë se nuk jemi ne klubi pritës, organizator, ndaj nuk kemi mundësi t’i ndihmojmë me bileta shtesë.

Çmimet e biletave, tifozët e Kukësit janë ankuar ditët e fundit: “Di që ka një rregullore dhe çmimi duhet të jetë i njëjtë për të gjithë tifozët. Tifozët janë të irrituar, sepse ne e kemi mirëpritur Partizanin dhe nuk i kemi diskriminuar tifozët e Partizanit, duke paguar edhe faturën e dëmeve që kanë shkaktuar. Shitja e biletave menaxhohet nga kompani private, nuk kemi mundësi të sigurojmë bileta shtesë mbi ato që na takojnë me rregullore. E kemi të pamundur edhe teknikisht të gjejmë bileta për të gjithë tifozët. Sa herë kemi pasur mundësi, kemi ndihmuar tifozët, kemi hapur stadiumin, kemi mbuluar shpenzimet e rrugës deri në Vlorë e Korçë. Nuk është e lehtë, ka jo pak kosto për presidentin, ndaj u bëj thirrje gjithë biznesmenëve kuksianë që të japin kontributin e vet.

Ekuban pati një problem të vogël me një virozë dhe Hallaçi ngacmoi me një sms me humor mjekun e Partizanit, duke i ofruar ndihmë: “Në jetë normale jemi miq, shokë e kolegë, por fusha na bën kundërshtarë. Ne kemi punuar me Starovën e me lojtarë të Partizanit, ashtu si lojtarë tanët kanë luajtur te Partizanin. Tani po ngacmoja mjekun e Partizanit “a doni ndihmë për Ekubanin?”. Është humor, ne nuk duam të mungojë askush për probleme shëndetësore dhe nuk dëshirojmë për askënd diçka të tillë. Pas ndeshjes, kush të meritojë fitoren, t’i jepet dora dhe të urohet”.