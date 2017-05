Halili u flet lojtarëve: Gjëmë, nëse biem!

Olsi Avdiaj

Tirana kërkon të pamundurën me Luftëtarin, në “finalen” që mund të vendosë qëndrimin e saj në Superiore. Gjithsesi, ekipi mbyll gojën dhe izolohet në stadium dhe më pas në hotel, pikwrish para sfidës së sotme në orën 17:30. Ka heshtje për shtyp dhe askush nuk është në qejf për të folur. Kjo u pa kur skuadra po priste të zhvillonte stërvitjen dhe djemtë ishin ulur në kafen afër stadiumit. Ndaj Luftëtarit këtë të shtunë do të duhen 3 pikët për të evituar gjëmën sportive, rënien nga kategoria për herë të parë që prej krijimit të klubit. Tirana po përballet këtë fund sezoni me një objektiv të pamenduar më parë si mbijetesa, e cila kalon edhe përmes ndeshjes me gjirokastritët që është programuar në stadiumin “Selman Stërmasi”.

Halili – Ndryshe nga çdo herë tjetër, presidenti Refik Halili ka mbërritur në stadiumin “Selman Stërmasi” që në orën 10.20, edhe pse stërvitja ishte planifikuar për në orën 11:00. I pashoqëruar si zakonisht nga miqtë e tij Halili është futur menjëherë në stadium dhe më pas në dhomat e zhveshjes. Ka folur gjatë me ekipin deri në orën 11:00 dhe nuk është ndalur as pas daljes nga dhomat e zhveshjes. Gjatë fjalës së tij presidenti i ka kërkuar ekipit që të shpëtojnë nderin e skuadrës 24 herë kampione, sepse në të kundërt do të ishte tragjedi, apo gjëmë nëse Tirana do të binte nga kategoria. “Dy fitore. Kjo na shpëton nderin. Në të kundërt është tragjedi. Gjëmë për të gjithë ne. Nuk ka zgjidhje tjetër. Rruga është shumë e vështirë, sepse askush nuk na ndihmon”, mësohet të jetë shprehur Halili para lojtarëve.

Ndalesa me dy Likat – Edhe pse kishte nisur stërvitja, presidenti Halili ka folur gjatë në fushën e stadiumit me dy lojtarë kyç dhe veteranë të kampionatit shqiptar. Ilion dhe Gilman Likën. Dyshja dhe presidenti kanë diskutuar gjatë dhe në fund Halili ka lënë futbollistët të stërviteshin normalisht me grupin.

Përgatitjet – Skuadra ka zhvilluar dje seancën e fundit stërvitore në stadiumin “Selman Stërmasi”. Bardheblutë nën drejtimin e trajnerit Mirel Josa kanë bërë gati ndeshjen me Luftëtarin, takim në të cilin do të kërkohen me çdo kusht tre pikët. Pas përgatitjeve, pasdite skuadra u grumbullua për të pushuar para ndeshjes së sotme.