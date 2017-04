Halili në “Skënder Halili”: Mos e shisni fanellën bardheblu!

Olsi Avdiaj

Respektoni fanellën bardheblu. Refik Halili këshillon skuadrën 48 orë para sfidës me Partizanin. Presidenti ka zhvilluar një takim “blic” në “Skënder Halili”. Në fillim askush nuk e kuptoi, por gjithçka u bë e qartë kur Refik Halili mbërriti në kompleks për një takim me skuadrën, para derbit me Partizanin. Mirel Josa dhe skuadra e tij ishin duke mbyllur stërvitjen. Por njëri nga njerëzit e afërt të presidentit Halili i komunikon zyrtarit të klubit që ndodhej në fushë, Arbi Laçi, se numri një i klubit kërkon që të bisedojë me trajnerin.

Menjëherë Josa komunikon me Halilin dhe në fund të telefonatës u bën me dije lojtarëve, që do të ketë një takim me presidentin. Futbollistët që sapo kishin mbyllur stërvitjen i kërkojnë trajnerit vetëm pesë minuta kohë, që të laheshin, pasi mund të ftoheshin nëse qëndronin ashtu me djersë. Por në atë moment vjen presidenti. Gjithsesi, mbledhja mes futbollistëve dhe presidentit ka nisur, vetëm pasi futbollistët mbaruan pastrimin dhe veshjen. Për 20 minuta Halili ka mbajtur një ligjërim të gjatë në dhomat e zhveshjes.

Si zakonisht Halili ka folur për fanellën dhe ndeshjen e së premtes, duke karikuar ekipin në prag të sfidës me Partizanin. Gjithsesi, ajo që është thënë në dhomat e zhveshjeve bardheblu ka qenë sekrete, ndonëse pjesë të saj janë zbuluar nga mediat. Në lidhje me ndonjë rrezik të mundshëm se Partizani mund të kontaktojë futbollistë të Tiranës për ndeshjen e së premtes, presidenti ka qenë i prerë. Halili u ka deklaruar lojtarëve të tij, që të respektojnë fanellën bardheblu. Ai nuk ka folur për të kuqtë direkt, por normalisht, ka këshilluar se një aleancë me kundërshtarët e kryeqytetit, nuk duhet të ndodhë kurrë. Po kështu, Halili në fjalën e tij ka kërkuar transparencë nga ekipi. E përkthyer kjo do të thotë që nëse ka premio nga klubet e tjera, të gjithë duhet të jenë brenda bonusit, ndonëse klubi do të qëndrojë jashtë kësaj situate.

Në fakt, këtu Halili mendohet se ai e ka pasur fjalën për një premio që përflitet se mund të jepet nga klubet e tjera në “luftë” për titullin, nëse bardheblutë ndalin Partizanin. Gjithsesi, edhe pse Halili ka folur para skuadrës, veprimi i tij nuk është se ka çliruar ekipin. Madje, mendohet se skuadra është vënë nën presion më të madh se çfarë mund të ishte në realitet. Tani ekipi është në siklet, sepse kërkon të jetë jashtë fjalëve për aleanca, por nëse ia del të fitojë ndershëm në derbin me Partizanin.

Duhet të themi që me rikthimin e Refik Halilit në krye të Tiranës, bardheblutë nuk e kanë fituar asnjëherë derbin me Partizanin. Aktualisht janë 12 ndeshje radhazi që Tirana nuk fiton me të kuqtë, ose tre vite, ose mbi 1100 ditë pa fitore.