Habit Rexhinaldo: Siguruam mbijetesën!

Artur Fait Rexhinado është një pikë referimi te Luftëtari. Falë aftësive të tij teknike, ka arritur të shënojë gola të rëndësishëm për skuadrën gjirokastrite. Futbollisti afrikan e ka shijuar jo pak edhe stadiumin “Loro Boriçi”, ku pas dopietës së fazës së dytë, ka shënuar edhe dje, duke e çuar në 3 numrin e golave të shënuar në Shkodër ndaj Vllaznisë.

“Stadiumi “Loro Boriçi” më pëlqen vërtet dhe sa herë vij në Shkodër, luaj me kënaqësi. Dua të them se nuk është e rëndësishme, nëse unë shënoj apo luaj mirë, sepse më e rëndësishëm është fitorja. Jam sulmues dhe për këtë futem në fushë, që të shënoj. Edhe sot (dje) ishte kënaqësi dhe jam i lumtur që gjeta rrugën e rrjetës, por e ripërsëris që e më i rëndësishëm në rrethana të tilla është ekipi”, – thotë Rexhinaldo për “Sport Ekspres” pas ndeshjes.

I pyetur për ecurinë e skuadrës dhe barazimin në Shkodër, Rexhinaldo habit pak me përgjigjen e tij, kur thotë se Luftëtari është ende i rrezikuar për mbijetesën: “Me një trepikësh të mundur në këtë ndeshje, do të siguronim qëndrimin në Superligë, tani jemi të detyruar të luftojmë çdo ndeshje tjetër për ta siguruar këtë objektiv. E respektojmë Vllazninë, por kishim ardhur këtu, si në çdo përballje tjetër, për ta fituar ndeshjen. Objektivi ynë ishte për të marrë tri pikët, ndaj nuk jemi aspak të kënaqur, që nuk arritëm t’i marrim, sepse i kishim mundësitë. Tani mund të them vetëm se kam ardhur për të ndihmuar Luftëtarin të qëndrojë në Superligë. Nuk e di do të qëndroj apo jo, i respektoj të gjithë në ekipin tonë, të gjithë janë të mirë, mendoj vetëm që Luftëtari të qëndrojë në Superligë.”