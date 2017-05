“Guerrils” paralajmërojnë “luftë”

Helm, akuza, aludime… Tipike të futbollit shqiptat, ku çdo gjë shihet me mosbesim prej vitesh.

Kjo ka bërë që grupimi i njohur i tifozerisë së Partizanit “Ultras Guerrils” të dalë me një deklaratë të fortë, duke dënuar gjithçka që, sipas tyre, po kurdiset në Shqipëri kundër Partizanit.

Gjithashtu, “Guerrils” paralajmërojnë pasoja të rënda, duke sulmuar Federatën, Kukësin e Skënderbeun.

DEKLARATA

I vetmi ekip i vertete ne kete llum degjenerimi ka mbetur Partizani, i vetem kunder te gjitheve, i vetmi qe luan ndeshje te verteta, ku ndaj tij mobilizohen me te gjitha forcat nga ekipi me i dobet Tirana, Korabi deri te pretendentet per titull qe per ndryshim, ndeshje te verteta luajne vetem ndaj nesh me te tjerat e kane autostrade dallaveresh me cdo ekip me mbeshtetje te FSHF, me arbitra perderisa kridhen e lepihen neveritshem ne media ne mbrojtje te padrinos Duka.

Ne luajme te tjeret zvarriten !

Eshte viti i dyte qe po tentojne te na vjedhin kampionatin ! Nuk na intereson titulli, por kete vit do keni pasoja te renda, e do ta shihni e thote UG, jo flluskat e Ardianit apo Safet kurves ne mbrojtje te Duke kancerit !