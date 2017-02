“Guerrils” frymëzohen nga “Iron Maiden”!

Koreografia e marrë nga grupi i të famshmes “Fear of the dark” dhe e kthyer ne “Fear of the red”. Mbështetësit e kuq nuk harrojnë edhe provokimet me parullën e tyre ndaj tifozëve të Tiranës

Tifozët e Partizanit kanë dhuruar një super shfaqje në ndeshjen e djeshme. Ishin të vetëm pa konkurrencë dhe pavarësisht kësaj ata dhurojnë një ndër shfaqjet më të bukura duke e dëshmuar se janë krenari e tifo-skenës shqiptare. Pas ndeshjes, pjesëtarët e “Guerrils” kanë shpjeguar edhe idenë dhe ku janë frymëzuar për koreografinë e tyre. Duke qenë se edhe fillimi i koregorafisë u nis me këngën e grupit heavy metal “Iron Maiden” është e lehtë të kuptohet se zanafilla e krijimit të saj nis pikërisht nga ky grup. Kënga e famshme është “Fear of the dark”, ndërsa tifozët e kuq e kishin bërë “Fear of the red”, duke përdorur edhe kopertinën e një prej këngëve të famshme nga Iron Maiden, “The Trooper”.



“Kunati” – Një tjetër parullë që ra në sy gjatë ditës së djeshme ishte ajo e shpalosur pas shënimit të golit të dytë të Partizanit. “Si ndiheni kur ligjin në shtëpi e bon kunati?”, shkruhej në të.