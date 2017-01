Gripshi, nga Teuta te Skënderbeu për 60 mijë euro

Konfirmohet shitja e Gripshit te kampionët e skëndërbeut. Klubi përfiton një shumë të majme dhe do ketë 30% të shumës së shitjes së tij në të ardhmen jashtë Shqipërisë

Skënderbeu ka goditur në merkato, teksa ka arritur të gjejë akordin me klubin e Teutës për transferuar në Korçë, mesfushorin ofensiv Nazmi Gripshi, pronë e klubit durrsak deri ditën e sotme. Haris Fakiç është takuar pasditen e së dielës me presidentin Hasanbelliu dhe kanë gjetur gjuhën e përbashkët për lëvizje kundrejt vlerës së 60 mijë eurove, madje klubi durrsak do përfitojë 30% të vlerës së transferimit të mundshëm të ardhshëm të këtij futbollisti në një ligë europiane.

Plani është që Skënderbeu në harkun e 18 muajve tja rrisë vlerën lojtarit ndoshta dhe pas prezantimit në kupat e Europës dhe kësisoj ai të ketë mundësi të shitet në një ligë të huaj, nga ku të fitojë Skënderbeu dhe sigurisht dhe Teuta.

Nazmi Gripshi është 19 vjeç dhe konsiderohet realisht një ndër talentet më interesantë të Kategorisë Superiore.