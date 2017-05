Grima optimist: Me egon e zakonshme, Vllaznia e kap vendin e katërt

Gaspër Marku

Ka luajtur një jetë të tërë për Vllazninë, duke qenë një nga pikat më të forta të saj, madje jo pak e kanë quajtur “legjendë” të portës shkodrane. Për shumë vite ka mbajtur shiritin e kapitenit të skuadrës dhe ka fituar trofe. Pas largimit nga fusha e blertë, në Shkodër i besuan edhe poste drejtuese në klub, si drejtor sportiv dhe si trajner. Aktualisht, Federata Shqiptare e Futbollit e ka emëruar në krye të Kombëtares së futbollit të femrave, detyrë që po e kryen në mënyrën më të mirë. Megjithatë, krahas futbollit të femrave, Grima ka edhe angazhime të tjera në administrimin e stadiumit “Loro Boriçi” për llogari të FSHF-së. Për Vllazninë aktuale, në një intervistë për “Sport Ekspres” Grima shprehet i kënaqur, por pret më shumë prej saj.

Grima, Vllaznia vjen pas një barazimi zhgënjyes me Korabin në shtëpi, duke vënë në diskutim vendin e 4-t. Si e shikoni situatën?

Ishte një barazim i papritur. Nuk e mendoja kurrë, që ajo ndeshje të dilte me atë rezultat, por futbolli është i bukur, sepse brenda ka 3 rezultate. Nuk ishte momenti, që Vllaznia të dilte me vetëm një pikë, pasi dy pikët e lëna me Korabin do të ndikojnë në fund të kampionatit.

Sipas jush, çfarë nuk shkoi në atë ndeshje për kuqeblutë?

Kryesorja ka të bëjë me angazhimin. Futbollistët e kishin marrë lehtë dhe nuk pashë egon, që i ka karakterizuar këto javët e fundit. Pashë një Vllazni shumë të lehtë në fushë, pashë disa lojtarë jashtë forme, si dhe një mobilizim të Korabit. Them se duhet ecur me këmbë në tokë dhe jo të fluturohet. Pas një ndeshjeje të bukur nuk duhet menduar se u arrit vendi i katërt. Janë edhe 5 javë kampionat dhe ndeshjet vështirësohen. Shoh një kalendar të vështirë të Vllaznisë, kështu që nuk duhen falur pikë.

Në fundjavë luan me kampionët e Shqipërisë një betejë të vështirësi në transfertë. Çfarë parashikoni?

Të gjitha ndeshjet që ka Vllaznia janë të vështira, nuk ka asnjë të lehtë, nuk ka më kundërshtarë të pamobilizuar. Janë kundërshtarë, që duan titullin apo të qëndrojnë në Superiore. Megjithatë, Vllaznia e ka treguar veten në momente të vështira. Kur luan me shpirt gare, merr gjithmonë rezultat. Pres që në këto ndeshje që kanë mbetur të shoh atë shpirt gare për të shkuar te rezultatet dhe për të mos pasur luhatje si me Korabin.

Mund të kthehet Vllaznia nga Korça me pikë?

Po. Askush nuk e kishte menduar, që Korabi do të merrte pikë në Shkodër, por ia doli. Sigurisht, në Korçë është ndeshje e vështirë, sepse dihen pretendimet e Skënderbeut dhe dihet forma, që po kalon kjo skuadër. Por, nëse djemtë luajnë si më parë, them se do të shohim një Vllazni të bukur në fushë, por edhe që mund të marrë rezultat.

Ku e shikoni Vllazninë në fund të këtij kampionati?

Pretendoj ta mbyllë në vend të katërt. Siç e thashë, është një kampionat i vështirë, por edhe rivalët nuk do ta kenë më të lehtë. Mund të jetë Luftëtari apo ndonjë ekip tjetër, që pretendon vendin e 4-t, por duhet kujdes. Lojtarët duhet të ngulisin diçka në mendje: nuk ka mbaruar asgjë, as mbijetesa dhe as vendi i katërt. Hapat e gabuar të çojnë në pjesë, që janë të padëshirueshme për gjithkënd.

E keni drejtuar Vllazninë në kohët më të vështira si drejtor sportiv dhe si trajner. A është më komode skuadra e këtij sezoni?

Nuk ia uroj askujt ta drejtojë Vllazninë në ato kushte, as armikut. Tani kanë ndryshuar shumë gjëra. Të kesh një buxhet kaq të madh sigurisht që është ndryshe. Ne nuk i kemi menduar as në ëndërr ato lekë. Pozitive është për Vllazninë, por ndryshimi më i madh do të ishte privatizimi. Po nuk kaloi te privati, sërish në këto ujëra do të jemi.

Vllaznia B është drejt ngjitjes në Kategorinë e Parë. Sa e ndihmon Vllazninë një ekip tjetër në këtë nivel?

Qëllimi i ndërtimit të atij ekipi ka qenë për t’u ngjitur në të parën. Unë isha iniciatori, por merita i takon Krajës, që ky ekip ka pasur rritje. Duhet mbështetur, nuk duhet lënë vetëm. Do jetë një sukses i jashtëzakonshëm kalimi në të parën për djemtë që luajnë futboll në Shkodër, pasi jo të gjithë do të luajnë te Vllaznia. Duke llogaritur që Ada nuk është në Kategori të Parë, do të ishte një “shpëtim” për futbollin e Shkodrës ky ekip.