Grezda “transferohet” në Europa League!

Eros Grezda ka hedhur një tjetër hap të rëndësishëm në karrierë dhe sezonet në vazhdim do të luajë për klubin e Osijekut, pasi ka firmosur ditën e sotme kontratën e tij të re. Lokomotiv Zagrebi tashmë është e shkuara dhe futbollisti i kombëtares kuqezi do të jetë pjesë e Europa League. Ai ka postuar foton, ndërsa sa i përket shifrave, ende nuk dihet se sa i ka kushtuar futbollisti nga Gjakova skuadrës në fjalë. Më parë, Grezda ka luajtur me fanellën e Aluminj dhe Zavrç në Slloveni dhe më pas me Lokomotivën. Ai e mbylli këtë sezon me 8 gola.