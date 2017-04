Goxhaj, mesazh të fortë Kamzës dhe federatës

Shënkolli-Kamza vazhdon, me akuza e kundërakuza, aq sa nuk e merr vesh i pari të dytin dhe nuk dihet ku nis e ku mbaron e vërteta.

Një mesazh në lidhje me ndeshjen dhe ngjarjet e djeshme e ka dhënë Jurgen Goxha, futbollist i Shënkollit dhe “ish” i Besëlidhjes këtë sezon.

Mbrojtësi lëshon deklarata të ashpra kundrejt Kamzës, që u ankua për dhunë, por edhe kundrejt arbitrit dhe federatës.

“Nëse presidenti ynë do godiste dikë, dikush do shkonte në spital. Goret kanë filluar të dridhen se po u ikën kampionati nga duart. Vazhdojnë e flasin e flasin, kur të gjitha ndeshjet paguajnë arbitrat për t’i ndihmuar dhe federata jonë bën një sy qorr e një vesh shurdh. Hani turpin me bukë dhe vetëm llapni”.