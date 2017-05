Gjyrezi: Prisnim që Bakaj të luante, na befasoi vendimi i tij

Kuqeblutë e Vllaznisë kanë lënë Shkodrën për t’u zhvendosur pak kilometra më tej kufirit shqiptaro-malazez, duke u sistemuar në një nga komplekset sportive turistike të bregdetit ulqinak. Një vendim i marrë ky nga ana e drejtuesve të klubit të futbollit Vllaznia me qëllim krijimin e kushteve sa më të mira stërvitore në prag të ndeshjes shumë të rëndësishme që do të luhet në fundjavë me Tiranen në “Loro Boriçi”. Një zhvendosje larg mjedisit të tifozërisë shkodrane për ta mbajtur skuadrën sa më larg presionit psikologjik që ofron një sfide kaq e rëndësishme, përfundimi i së cilës përcakton se cila prej skuadrave do të largohet nga Superliga. Aty rreth orës 10.00 të paradites së djeshme, autobusi i Vllaznisë ka lënë qytetin verior, por përpara nisjes ka pasur jo pak diskutime rreth mospranisë me grupin të futbollistit, Elis Bakaj. Tiranasi që erdhi me shumë bujë, madje edhe me një shumë të majme financiare si askush tjetër në merkaton e Vllaznisë, nuk ishte me skuadrën. Në këtë mënyrë, ato pëshpëritje të përfolura për një mosaktivizim të tijin ndaj Tiranës, dje u bënë realitet. Pak pasi kolegët e tij kanë lënë Shkodrën, duke udhëtuar drejt Ulqinit, edhe Bakaj ka bërë të njëjtën gjë, por duke udhëtuar drejt Tiranës. Një veprim ky që për hir të së vërtetës ka shkaktuar shumë diskutime dhe debate në opinionin sportiv shkodran, pretendimet e të cilëve kanë të bëjnë me mënyrën se si klubi kuqeblu u pajtua me kërkesën e Bakajt për ta lënë në “baltë” Vllazninë në ditën më të vështirë të saj.

Në prononcimin e dhënë për “Sport Ekspres”, administratori i klubit të futbollit shkodran, Astrit Gjyrezi shprehet shumë i zhgënjyer për çështjen “Bakaj”. Sipas tij, gjithçka çfarë ndodhi ishte jashtë parashikimit, por të gjendur mes dy të këqijave, mbajtjen me zor në skuadër dhe mos garancinë e kontributit maksimal në fushën e lojës si dhe largimin e tij nga skuadra, u zgjodh kjo e dyta, si e keqja më e vogël. “Bakaj ka diskutuar gjatë me trajnerin Cungu, duke i shprehur atij se nuk ndjehej aspak mirë në këtë pragndeshje. E ka pasur të pamundur të ishte në lojë kundra Tiranës. Nga ana e tij, tekniku Cungu i ka kërkuar të ishte pjesë e ekipit dhe ditën e shtunë e kishte llogaritur për lojë për ta vendosur në majë të sulmit kuqeblu. Më pas, edhe unë nga ana ime, në bisedën që kam pasur me të pas asaj që ka zhvilluar me trajnerin të njëjtat gjëra kam kërkuar dhe këmbëngulur prej tij me shpresën se ai do të bindej. Shpresonim se duke u qetësuar do të ndryshonte mendjen, por konkretisht ky është realiteti që ai sot (dje) ai nuk udhëtoi me skuadrën. Për ne ishte një befasi kjo që ndodhi dhe nuk është e vërtetë se e lejuam aq lehtë që ai të largohej kur si gjithë të tjerët kishte kontratë me skuadrën deri në mbyllje të kampionatit. Por, në këto kushte Bakaj nuk mund të mbahej me zor në skuadër, pasi në rast të kundërt, edhe nëse do të aktivizohej, rendimenti i tij në fushën e lojës nuk do të kishte qenë në pritshmërinë e duhur”, u shpreh për “Sport Ekspres” administratori Gjyrezi. Sqarimin në fjalë, njëshi i klubit kuqeblu e ka bërë mbrëmë vonë pas kthimit nga Ulqini, pasi kishte shoqëruar dhe ndjekur skuadrën në seancën e djeshme stërvitore të zhvilluar në tokën ulqinake. Lidhur me këtë të fundit, ai tha se përgatitjet e djeshme u zhvilluan në fushën e kompleksit “Olimpik” të Ulqinit në kushte dhe parametra normale dhe se skuadra do të vijojë të qëndrojë atje deri mbrëmjen e së premtes, kur do të kthehet në Shkodër për t’u akomoduar më pas në një kompleks turistik të Barbullushit.