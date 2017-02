Gjyrezi-Cungu, pritet takim vendimtar sot

Gaspër MARKU

Kuqeblutë fituan pasditen e së shtunës një ndeshje me shumë meritë, dhe madje shoqëruar me një lojë bindëse. Por, kur të gjithë prisnin një festë dhe entuziazëm në mjedisin kuqeblu, vjen ajo që askush nuk e kishte parashikuar. Deklaratat e teknikut Armando Cungu menjëherë pas ndeshjes kësaj sfide kanë qenë aq të papritura për drejtuesit e klubit të futbollit Vllaznia, madje edhe mosbesuese për atë çfarë kishte ndodhur. Një gjë të tillë e shprehu për “Sport Ekspres” edhe numri një i klubit të futbollit Vllaznia, administratori Astrit Gjyrezi. “Mund të jetë personale e tija, me ne nuk ka komunikuar për gjëra të tilla. Është e drejta e tij të mendojë në këtë mënyrë. Ne kemi nisur një garë, njeriu në vështirësi duhet të përballojë edhe momentet e vështira. Personalisht kam marrë për detyrë me një përgjegjësi drejtimin e Vllaznisë në kushtet që dihen tashmë mediatike nga mbarë Shkodra dhe opinioni, dhe për hir të asaj që është një kampionat, një garë e nisur. Jemi të detyruar moralisht t’i qëndrojmë me të gjitha vështirësitë, sepse një tërheqje do të thotë është një lënie në rrugë të asaj çfarë morëm përsipër në fillim. Kjo është personale për mua dhe të njëjtën gjë mendoj që edhe Cungu, për një ekip që ka përzgjedhë, ka bërë punë, ka ndërtuar ekipin, mendoj që duhet ta mendojë, mos është më tepër emocionale nga presioni i ndeshjes që shkoi deri në momentet e fundit, duhet biseduar kjo punë më me qetësi mendoj”, nënvizon Gjyrezi.

Presion për vendin e katërt – I pyetur nëse një gjë e tillë vjen edhe nga ndonjë presion i mbartur tek Cungu në drejtimin e ekipit, Gjyrezi nuk mendon fare se ka të bëjë me këtë problem. “Me ekipin dhe klubin jo, personale mund të jenë, por unë them që duhet ta mendojë, sepse përfundimin e këtij kampionati e kemi detyrim edhe moral karshi qytetit. Ne e filluam dhe ne duhet ta mbarojmë këtë kampionat, mbas këtij kampionati secili ka të drejtën e vetë, është një braktisje, në qoftë se e lëmë. Vendi i katërt nuk është zënë, kemi thënë “mesi i artë” dhe mesi i artë nuk do të thotë vendi i katërt, kështu që nuk di se çfarë të them më shumë në këtë mes. Jemi munduar si klub të krijojmë infrastrukturën e mundshme për ekipin. Ju e dini që Vllaznia, së paku në mandatin tim dhe drejtimin e Cungut, grumbullohet që nga janari rregullisht një ditë përpara ndeshjes brenda Shkodre, gjë që nuk ka ndodhë përpara. Udhëtohet një ditë përpara, janë plotësuar pra kushtet, dhe duke e parë në këtë kontekst korrektësinë në paga. Në qoftë se bëjmë një paralele me sezonin që u mbyll, pra me vitin e kaluar, është bërë investim tek klubi, kemi lojtarë, që janë ish-lojtarë të ekipit kombëtar, lojtarë me emër në kampionatin shqiptar dhe kemi pasur edhe të drejtën morale që e dhe të pretendojmë që të mos përmendim, që po biem apo nuk po biem, por kemi tentuar dhe kemi thënë gjithmonë, luftojmë për mesin e artë. Kjo është një garë dhe gjithmonë po nuk pate objektiva dhe po nuk pat një zotim se për çfarë do të luftojmë, me një fjalë, atëherë për çfarë e kemi filluar kampionatin”.

Vazhdimësia – “Nuk besoj se do të shkojë puna deri në atë masë, aty do të gjendet një zgjidhje, ekipi nuk do të braktiset, do t’i dalë një njeri për zot ekipit në këto momente por, unë mendoj që në qoftë se qëndron, përsëri e ritheksoj, nuk e kam dëgjuar Cungun, nuk kam biseduar me Cungun dhe befasohem nga kjo thënie e tij. Dhe, pa folur me të nuk mund të jap asnjë mendim, por unë më fort mendoj se mos mund të jetë ndonjë moment emocional veprimi i tij, sepse më pas mund të ketë patjetër mendime të tjera.

Takimi vendimtar Gjyrezi-Cungu

Në deklaraten “bombë” të tij dhënë menjëherë pas ndeshjes të së shtunës, tekniku Cungu ndërsa fliste për një dorëheqje nga drejtimi i skuadrës linte të kuptonte se mund të ketë edhe alternativa të tjera. Dhe, këtë e lidhte në një farë mënyre me një rishikim me qetësi të situatës në shtëpi dhe një ditë më pas mund të bënte public vendimin zyrtar të tij. Nga ana tjetër, edhe vetë administratori Gjyrezi në prononcimin e dhënë për “Sport Ekspres” tha qartazi edhe ai se pa folur direkt, kokë më kokë me Cungun nuk mund ta thoshte asgjë më tepër për këtë çështje. Nga sa bëhet e ditur, informacione që vijnë edhe nga burime brenda klubit kuqeblu, takimi Gjyrezi-Cungu nuk është bërë i mundur të realizohet ditën e diele, kjo edhe për arsye ndoshta edhe të angazhimeve familjare të tyre. Përpos kësaj, edhe vete Cungu nuk është shfaqur me ndonjë reagim të ri publik ditën e djeshme, që në fakt edhe e la të kuptohej gjatë deklaratës së tij të pas ndeshjes. Kështu, që e sigurt është që takimi Gjyrezi-Cungu do të jetë sot paradite në Bashkinë e Shkodrës, aty ku si zakonisht drejtuesit e klubit së bashku me stafin teknik, por edhe hera-herës edhe me praninë e përfaqësuesve të Bordit Mbikqyrës Vllaznia, zhvillojnë analizën e ndeshjes paraardhëse.