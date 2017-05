Gjyqtarët shqiptarë nuk pranojnë të drejtojnë sfidën e mbijetesës!

Federata Shqiptare e Futbollit ndodhet mes dy zjarresh. “Sport Ekspres” ka arritur të zbulojë një fakt të bujshëm që ka ndodhur pas ndeshjes Kukësi-Skënderbeu, ku arbitri Enea Jorgji shkatërroi gjithçka dhe minoi transparencën dhe besueshmërinë e klasës arbitrale në Shqipëri. Kështu, për sfidën tjetër delikate, që mbart fatet e sezonit dhe dy qyteteve të mëdha, Shkodrën dhe Tiranën, gjyqtarët janë tërhequr dhe askush nuk ka guxim të dalë kandidat për të arbitruar. Edhe nëse do t’u shtrohej me flori, nuk janë dakord dhe nuk kanë shumë faj, pasi një gabim mund të çojë një kategori më poshtë një ndër emrat më të mëdhenj të futbollit shqiptar. Këtë e kanë shprehur zyrtarisht dhe tashmë është në dorën e Komisionit të përcaktimit dhe vlerësimit që të zgjedhë, por sigurisht që do të jetë mjaft e vështirë. Shkresa zyrtare e Vllaznisë ende nuk është dërguar në federatë, por sot mund të vendoset shumë.

E ndërsa arbitrat shqiptarë nuk duan të shkojnë në “Loro Boriçi” atë ditë, atëherë rritet mundësia për të parë një arbitër të huaj, ashtu si ndodhi për sfidën mes Partizanit dhe Kukësit. Sigurisht, koha nuk është aspak në favorin e drejtuesve të federatës, por ata do të vendosin, këtë herë, me shumë pjekuri, pasi nuk është vetëm një ndeshje, por provë besueshmërie, e cila është lëkundur mjaftueshëm në sfidën titull të përpara disa ditëve.

Shanset e një arbitri të huaj janë rritur, por qëndron ende alternativa shqiptare me Juxhin Xhajën, që drejtoi derbin mes Tiranës dhe Partizanit, duke u vlerësuar jo keq. Nëse ai merr përsipër të vendosë drejtësi në Shkodër, me shumë gjasa federata do t’i besojë atij, edhe për faktin se është shumë vonë dhe zor se ndonjë federatë e rëndësishme do të ketë arbitër të lirë për ta nisur për në Shqipëri.