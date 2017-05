Gjoka: Zemra mbi premiot, nuk shohim nga “pasqyrat”

Jurgen Zela

“Fitorja është objektivi i vetëm”, ky është refreni i Ernest Gjokës, trajnerit të Kukësit, i cili e përsërit thuajse kudo në intervistën e dhënë për “Sport Ekspres” para ndeshjes me Flamurtarin. Kur kanë mbetur edhe katër javë kampionat, tekniku kryeqytetas e bën të qartë se nuk duhet parë “në pasqyra” se kush është mbrapa, por duhen kaluar me sukses përballjet që ata kanë. Kjo nis që në sfidën me vlonjatët, kundërshtar që për Gjokën është më i vështirë se Partizani. Sigurisht kjo ndoshta nuk është e vërtetë, por pikët vlejnë njëlloj dhe tanimë motivimi e përqendrimi duhet në nivelet maksimale. Flamurtari ka “në pjatë” miliona për të fituar, ndërsa për trajnerin Ernest Gjoka është zemra ajo shpesh që nuk pyet për to…

Profesor Gjoka, përballë keni Flamurtarin, një ekip ku keni një të shkuar të suksesshme. Si vjen Kukësi në këtë sfidë, kur keni lënë pas një sfidë si ajo me Partizanin?

Ndeshja me Partizanin ishte e vështirë. Mendoj se ne e mbyllëm me sukses, për atë që donim, ndërsa kjo ndeshje është tjetër, madje është një ndeshje akoma edhe më e vështirë. Luajmë me një skuadër që për hir të së vërtetës ka shumë cilësi brenda. Bëhet fjalë për një skuadër që ka qenë edhe në formë javët e fundit, çka i shton vështirësitë. Nuk kemi zgjidhje tjetër veçse ta fitojmë ndeshjen. Kjo ka vështirësitë e saj, por besoj se do ia arrijmë me sukses. Nuk ka asgjë të lehtë, por ne do bëjmë punën tonë.

Barazimi me Partizanin ka entuziazmuar presidentin, ndërkohë që është folur edhe për premio të mëdha. Sa ka qenë e vështirë ta mbani skuadrën me “këmbë në tokë”?

Skuadra e Kukësit e ka treguar që nuk ka eufori, por ka dëshirë, ka uri, ka një kauzë që i ka vënë vetes dhe mendoj që këto gjëra nuk i kemi në skuadër. Mendojmë vetëm të kalojmë vështirësinë e radhës që quhet Flamurtari. Kjo është ajo për të cilën po punojmë, po e analizojmë dhe duhet ta bëjmë.

Flamurtari ka treguar se di t’i hapë punë kujtdo. I druheni kundërshtarit, kur janë “metrat” e fundit të kampionatit?

Përderisa një ndeshje ka tri rezultatet brenda, ne i druhemi çdo gjëje. Por ne kemi besim tek ajo që kemi bërë deri më tani, e cila nuk ka ardhur rastësisht. Kemi sakrifikuar shumë, kemi punuar shumë dhe kemi ardhur deri këtu. Në këto finale të fundit nuk duhet në asnjë mënyrë të kthejmë kokën prapa. Nuk kemi asnjë alternativë tjetër, veçse të fitojmë.

Te Flamurtari kanë vendosur një premio prej 100 mijë eurosh për fitoren, ndërkohë që vijnë nga një fitore me Tiranën. Mendoni se kjo e rrit shkallën e vështirësisë?

Sigurisht që shkalla e vështirësisë është e madhe, pavarësisht se çfarë ka bërë Flamurtari. Mua nuk më intereson ai problem, është çështja e tyre sa e kanë premion. Por në futboll shpesh është zemra ajo kërkon më shumë, se sa motivimi nga ana financiare.

Në çdo diskutim flitet se Kukësi është i favorizuar nga kalendari. Mendoni edhe ju kështu?

Ky kampionat nuk ka pasur favorizime. Ndeshjet që janë dukur të lehta janë bërë shumë të vështira, ndërsa ndeshjet e vështira në disa raste janë kthyer në të lehta. Kjo tregon forcën dhe egërsinë e kampionatit. Mendoj që të katërta ndeshjet janë njëra më vështirë se tjetra. T’i marrim të katërta me radhë, të shohim Flamurtarin njëherë. Duhet patjetër ta kalojmë me rezultat pozitiv. Kjo është ajo që ne kërkojmë.

Siç dihet, ju keni një çështje të hapur me klubin e Flamurtarit. Do jetë kjo një motiv më shumë për të fituar?

Unë nuk kam çështje. Çështjet e mia tashmë i ka institucioni i Federatës. Nuk kam asgjë personale me askënd, thjesht kërkoj diçka që më takon, asgjë tjetër. Çështjet mund t’i kenë të tjerët, unë nuk kam.