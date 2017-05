Gjoka: Ta mbyllim pa humbje, të ardhmen e vendos Gjici

Titulli është i hipotekuar dhe tashmë në Gjirokastër do të ngrihet vetëm trofeu. Para nisjes për ndeshjen e fundit të sezonit, trajneri Ernest Gjoka ka folur për “Super Sport”, duke u ndalur te ky sezoni të gjatë, rekordi i pathyeshmërisë, por dhe e ardhmja e tij, duke veçuar se pas këtij takimi do të ulet me presidentin Safet Gjici për të diskutuar nëse do të vijojë bashkëpunimi mes tyre.

SEZONI – “Ishte një rrugë shumë e gjatë, shumë e vështirë, me shumë sakrifica me shumë mund dhe për hir të së vërtetës them se ka qenë një kampionat i papërsëritshëm. Një kampionat që ka shkuar deri në javët e fundit, ka shkuar me një rivalitet shumë të madh dhe mendoj se vështirësia ka qenë maksimale, por tashmë, kur gjithçka ka mbaruar, kur kënaqësia është më e madhe, harrohen vështirësitë. Personalisht mendoj se një rol të suksesit ka dhe presidenti Gjici, i cili është një person që jeton dhe vuan çdo sekondë me suksesin. Jam shumë i kënaqur me të. Premiot dhe rrogat që tani i ka mbyllur, është një çështje që kurrë nuk kanë qenë problem në këtë klub. Të gjithë e dinë që në Kukës gjithçka ka qenë në rregull në drejtimin ekonomik. Ne jemi shumë të lumtur dhe është obligimi ynë për presidentin Safet Gjici”.

PATHYESHMËRIA – “Sigurisht është një rekord, që deri më tani kemi bërë shumë mirë. Edhe në ndeshjen e fundit do të japim maksimumi, pavarësisht se në aspektin psikologjik e kemi mbyllur situatën, por e duam dhe këtë trofe, pasi e kemi merituar. Është e vështirë pasi do të luajmë me një ekip si Luftëtari, megjithatë unë kam besim se futbollistët do e çojnë deri në fund këtë garë kaq të vështirë”.

KUNDËRSHTARËT – “Çdo njeri që futet në garë dëshiron ta fitojë atë. Në momentin që nuk e fiton garën mërzitet dhe shqetësohet. Kjo nuk është çështja ime. Unë e kam thënë dhe e them përsëri, aty na kanë pasur për një vit për të na mundur. Kanë bërë gjithçka, por nuk ia kanë arritur. Derisa nuk na kanë mundur deri tani, duhet të na japin dorën dhe të na urojnë për suksesin”.

E ARDHMJA – “Kjo nuk është pyetje për mua, por për presidentin, pasi është ai që jep verdiktin. Pas ndeshjes me Luftëtarin do të ulemi me presidentin dhe ai do të japë alternativat dhe a do të ketë kënaqësinë apo jo të vazhdojmë bashkëpunimin. Për mua është një sukses shumë i madh, sepse tek Kukësi erdha me idenë për të dalë kampion, e arrita diçka të tillë. Sot më bëhen tre trofe, por tek Kukësi solla dy të tillë. E nisa me fitoren 3-1 në Superkupën me Skënderbeun dhe e mbylla po me Skënderbeun duke e mundur 2-0 në kampionat. Janë dy suksese shumë të mëdha të mijat”.