Gjoka: Rinia synon thyerjen e miteve

Jurgen Zela

Kur duhen dhe 450 minuta nga vërshëllima e fundit e kampionatit, ku dhe do të përcaktohet triumfuesi i kampionatit të 78-të të Shqipërisë, Kukësi është përsëri aty, me synimin e njëjtë që nga ngjitja në Superiore, titullin kampion. Në javën e 32-të verilindorët do të sfidojnë Partizanin, në një ndeshje, ku ndoshta rezultati mund të vendosë fatin e këtij sezoni. Trajneri Ernest Gjoka, në intervistën për “Sport Ekspres” shfaqet mjaft i qetë dhe aspak i shqetësuar, besimplotë për forcën e skuadrës së tij, njëkohësisht për një rezultat pozitiv. Gjoka vlerëson kundërshtarin, me në krye eksperiencën e Starovës.

Përballë Partizanit, si vjen ekipi në këtë takim?

Përballë do të kemi një rival direkt si Partizani në një ndeshje ku dihen vështirësitë, por dhe detyrat. Kjo është një ndeshje ku skuadra jonë duhet të bëjë më të mirën e saj dhe unë besoj shumë tek kjo, sepse e di se çfarë kam në skuadër, e di personalitetin e këtyre çunave dhe e di se çfarë ata kanë bërë deri më sot. Kjo mua më jep një farë qetësie.

Me rivalët jeni superior, do ishte dhe barazimi një alternativë për këtë takim?

Nuk është çështje superioriteti. Kjo do të jetë një ndeshje elitë e futbollit shqiptar, pasi do të ndeshjen dy nga skuadrat më të mira të futbollit tonë dhe çdo skuadër mundohet të japë më të mirën në fushë. Ne jemi munduar që deri më sot të interpretojmë sa më mirë, por mund të themi se ka pasur vend për të bërë akoma dhe më mirë. Megjithatë unë jam i kënaqur për atë që kemi arritur deri më tani, por tani duhet të shohim se si do të performojmë. Ne po e përgatisim si një finale, një finale e cila duhet fituar, për të arritur objektivin tonë.

Nëse i vendosim në “peshore” këto dy skuadra janë shumë të ngjashme, a mendoni se do ta bëjnë diferencën detajet e vogla?

Po, besoj që po. Në ndeshje të tilla çdo element në fushë bën diferencën. Qëllimi i të dyja skuadrave është që në fund të merret maksimumi i pikëve. Partizani dhe pse mund të ketë ndonjë lojtar të pezulluar apo të dëmtuar, ata që do të hynë do të japin maksimumin. Këto takime nuk mund të lidhen me një mungesë, por me atë që ekipet përgatiten taktikisht, psikologjikisht apo dhe fizikisht në një ndeshje të tillë.

Ndeshjet e rëndësishme zakonisht nuk dhurojnë futboll zbavitës, a do të ndryshojë kjo e sotmja?

Këto janë ndeshje delikate, të tregohemi realist dhe të dyja ekipet do të mundohen mos të bëjnë gabime dhe ndonjëherë frenojnë dhe spektaklin që kërkojnë të gjithë tifozët. Nuk duhet të harrojmë që të dyja skuadrat do të synojnë të mos gabojnë. Pastaj, nëse interpretimi do të jetë i mirë apo i keq, për tifozët dhe mediat është tjetër çështje. Janë ndeshje delikate ku çdo skuadër ka planin e saj të punës dhe nuk do të rrezikojë. Kjo është arsyeja që kjo ndeshe duken të shëmtuara për tifozët, por bëhen të bukura për skuadrën që kalon me sukses ndeshjen.

Nga Partizani tek Luftëtari 5 ndeshje, mund të jetë kjo ndeshje më vendimtarja?

Kampionati ka vështirësitë e saj sepse ju e keni parë dhe në vazhdimësi se të gjitha ndeshjet kanë qenë të luftuar dhe shumë të forta dhe jo më larg se me Laçin patëm një ndeshje jashtëzakonisht të luftuar. Edhe pse ne jemi në vendin e parë dhe Laçi në të parafundit, u pa forca e madhe që ka ky kampionat dhe agresivitetin e këtij kampionati. Ne duhet t’i marrim ndeshjet me radhë, por e para është që ne duhet të fokusohemi totalisht të kalojmë ndeshjen me Partizanin, Të tjerat, shkallë pas shkalle.

Në fazën e dytë keni përdorur një batutë, duke lidhur eksperiencën e Starovës me forcën e rinisë. Atëherë Kukësi fitoi, do të jetë e njëjta formulë dhe kësaj here?

Ajo ka qenë një batutë, por unë mendoj se përvoja e Starovës është shumë e madhe dhe unë kam një respekt të jashtëzakonshëm për të, për kontributin e tij në futbollin shqiptar, por sigurisht që të rinjtë kanë një gjë parasysh, që të bëjnë më të mirën e mundshme, të kapin ritmin dhe të thyejnë mitet. Kjo është lufta jonë mes brezave. Nëse ne duam të ecim përpara duhet të marrim më të mirën e brezit që ka dhënë më të mirën e vet dhe të ecim më parë. Mos e harroni asnjëherë se çfarë përvoje ka Starova. Dëshira jonë është që të kalojmë shkallët, por që të shkosh deri në vitin e fundit shkallën ngjitet një e nga një, nëse duam të ecim shpejt nuk e marrim dot këtë përvojë të madhe.

E keni cilësuar Pejiçin si lokomotivën e skuadrës, kapiteni Hallaçi beson se kjo do të jetë ndeshja e tij, ju i bashkëngjiteni mendimit të tij?

Unë kam besuar që në krye të herës, që në momentin që unë kam pasur kënaqësinë të punoj me Pero Pejiç. Ai është lokomotiva e skuadrës, ka arritur të shënojë 22 gola dhe është merita e tij absolute, por është dhe merita absolute dhe e gjithë skuadrës që ka besuar tek Pejiç. Ai nuk na ka zhgënjyer në asnjë moment. Unë do të vazhdoj të besoj tek ai për përvojën që ka, për profesionalizmin që ka. Unë vazhdoj dhe këmbëngul që Pejiç është jo vetëm lokomotiva e Kukësit, por dhe e sulmuesve shqiptar.

Po në duelin Pejiç-Ekuban, triumfon eksperienca e Pejiçit apo energjitë e Ekubanit?

Pero nuk ka probleme egoizmi, është në lojtar mjaft profesionist edhe është në shërbim të skuadrës, por sigurisht përballë do të jetë një tjetër sulmues shumë cilësor si Ekuban. Ne jemi me fat që e kemi në Shqipëri, sigurisht ai nuk ka përvojën e Peros, por është një lojtar me shumë energji, me shumë cilësi. Ne e kemi vlerësuar shumë, jo vetëm skuadra por dhe unë personalisht e kam nën shumë kujdes.