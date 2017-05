Gjoka nuk duron: Dua ta mbyllim që këtë javë

Kukësi është kthyer në shtëpi dhe që prej ditës së sotme ka nisur stërvitjet në “Zeqir Ymeri”, në prag të supersfidës kundër Skënderbeut, të shtunën pasdite (17.30).

Fitorja shpall kampion Kukësin, barazimi detyron kryesuesit të fitojnë në Gjirokastër në javën e fundit, por këtë opsion trajneri Ernest Gjika nuk e dëshiron, duke folur për Supersportin.

“Është një ndeshje e hapur që i ka të tre rezultatet , ne jemi të favorizuar pasi luajmë në fushën tonë, jemi të favorizuar pasi jemi të uritur dhe mezi po e presim, ndaj dhe duam ta mbyllim që këtë javë çështjen e titullit”.

Gjoka e pranon se tashmë tensioni dhe presioni janë në nivelin më të larta, por është optimist: “Është ndeshje shumë e rëndësishme, ndeshja që na siguron titullin kampion. Luajmë përballë një rivali të fortë, kampionin në fuqi, për ne ka vlera psikologjike, ka vlera historike, ka vlera që Kukësi të mbyllë me sukses këtë vit të jashtëzakonshëm. Ne kemi futbollistë me eksperiencë dhe kam besim të patundur për ta se do të jenë akoma më vendimtarë në këtë ndeshje pasi e dinë historinë e saj. Skënderbeu është kampion, një skuadër e vështirë për t’u mundur, por nëse do titullin duhet t’i mundësh”.

Tema e gjykimit mbetet mjaft e nxehtë: “E rëndësishme është që gjyqtari të ketë personalitet dhe të jetë neutral, për mua i huaj apo jo nuk ka rëndësi, pasi vendimet i merr Federata dhe ne duhet t’i respektojmë”.