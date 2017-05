Gjoka mendon për lojtarët, Gjici për fushë e stadium!

Ka një të vërtetë në ligjërimet e Gjicit. Atij në përgjithësi i ka ecur me trajnerët e rinj, me ata që në teori janë pa përvojë se nuk kanë fituar tituj në të shkuarën, por në praktikë kanë një uri të jashtëzakonshme dhe kanë bërë shumë mirë në këtë klub. Fillimisht ishte Armando Cungu. Nënkampion dhe kalimi i tre tureve në kupat e Europës, deri në play off-in e Europa Ligës. Mungesë trofeu, por një sukses i jashtëzakonshëm në vitin e parë të Kukësit në Superiore.

Më pas ishte Artim Shaqiri. Shumë pranë titullit kampion, i pari pothuajse gjatë gjithë vitit në 2014-2015, por e humbi titullin në një ndeshje direkte kundër Skënderbeut, sfidë e cila përfundoi 0-1 me gol të Sabien Lilajt në pjesën e dytë.

I treti ishte Klodian Duro. Ky erdhi si trajner në dhjetor të 2015-ës. E drejtoi skuadrën për 6 muaj dhe arriti të fitonte Kupën e Shqipërisë, trofeu i parë që fitoi ky klub, duke mundur pas penalltive Laçin në finale e luajtur në “Qemal Stafa”.

I katërti dhe më i rëndësishmi, Ernest Gjoka. Ky i fundit fitoi Superkupën, Kupën Pavarësia dhe tanimë titullin kampion. Mesa duket, raporti Gjici-trajnerë të rinj ka funksionuar.

Çfarë do të ndodhë tani? Gjoka duhet të mendojë për skuadrën. Ai dëshiron që të gjithë titullarët aktualë të rinovojnë kontratat e tyre, ndërkohë që jo rrallë ka shfaqur si dëshirë që në ekip të afrohen dy lojtarë, Hair Zeqiri dhe Andi Ribaj, një alternativë më shumë në mesfushë (Bruno Telushi i Flamurtarit) dhe në sulm (ndoshta sulmues i huaj). Ndërkohë, klubi është duke menduar dhe për 2-3 goditje ‘big’, emra të rëndësishëm dhe me përvojë, duke pasur parasysh se në Champions vështirësia do jetë shumë e madhe.

Nga ana tjetër, klubi nuk do humbasë kohë. Shumë shpejt pritet zgjerimi i fushës dhe rivënia e tapetit të ri, sepse i vjetri tanimë është amortizuar. Rregullimi i tribunave dhe gjithashtu ndriçimi janë në projektet e klubit. Po projektohet një rregullim i cili do e ndihmojë këtë stadium që të paktën të presë ndeshjet eliminatore në kupat e Europës. Presidenti e ka konfirmuar që nëse zgjidhet deputet mbështetja do jetë edhe më e madhe, pavarësisht se prej kohësh mund të konsiderohet vetëm president nderi zyrtarisht, sepse praktikisht nuk i lejohet të jetë aksioner dhe administrator.