Gjoka: Ka të drejtë Starova, tani të dridhen këmbët

Trajneri i Kukësit, Ernest Gjoka, duke folur në Supersport e pranon se fitorja kundër Laçit ishte shumë e vuajtur, por gjithashtu sqaron se nuk priste një shëtitje, duke i dhënë të drejtë edhe kolegut Starova, kur u shpreh se kur afron binishi, gjithçka vështirësohet dhe skuadrave kryesuese u dridhen këmbët.

Mendohej një fitore e thjeshtë, por doli e kundërta.

E dinim, ishte një ndeshje e vështirë, ndaj një rivali që në Kukës ka kërkuar gjithnjë maksimumin. Ne duhej të fitonim, kundërshtari kishte nevojë për pikë dhe kjo e bëri ndeshjen mjaft të ndërlikuar.

A u dridhen këmbët, si tha Starova para pak javësh kur u pyet për Partizanin dhe garën për titull?

Po, ka të drejtë Starova. Është garë për titull, nuk lejohet asnjë gabim. E patë edhe sot, një gabim bëmë në mbrojtje dhe pësuam gol. Shënuam sërish, por patëm stres deri në fund. Këto janë vështirësitë e kampionatit.

Tani e ka radhën ndeshja kundër Partizanit. Laçi krijoi shumë raste, ju shqetëson faza mbrojtëse?

Mendoj se përveç gabimit te goli, qendra e mbrojtjes ishte shumë mirë. Rasti i Nikës erdhi nga krahu i majtë, nga Imami. Natyrisht, në ndeshje të tilla duhet shumë qetësi dhe e rëndësishme është që të mos gabojmë më.

A do kënaqeshit me një barazim në Tiranë ndaj Partizanit?

Do të jetë një ndeshje shumë e rëndësishme, jo vendimtare. Do të shkojmë të kërkojmë rezultat pozitiv, nuk vendosim si objektiv barazimin apo fitoren. Kush do luajë më mirë, do ta meritojë rezultatin pozitiv.

Gjyqtari i huaj?

Të vijë kush të dojë, nuk ka problem, rëndësi ka që të ketë drejtësi në fushë. Gjithsesi, nuk na pyet askush ne, në lidhje me këtë çështje, ka një institucion për këtë punë.

Përqindjet e ndeshjes së ardhshme?

Nuk ka përqindje, varet nga ajo që do japin skuadrat në fushë. Çdo ndeshje ka historinë e vet dhe vendosin detajet e vogla, ndaj nuk jap dot përqindje.