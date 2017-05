Gjoka: Ëndrra ime, grupet në Europa League

Trajneri i Kukësit, Ernest Gjoka, ka folur në Supersport pas triumfit në drejtimin e skuadrës verilindore, duke u ndalur te sezoni i mbyllur me sukses të pabesueshëm, te marrëdhënia me Gjicin dhe tek e ardhmja.

SEZONI – “E nisëm me një strategji të caktuar, kishim menduar mirë çdo gjë dhe që në Superkupë u pa qartë që kjo skuadër kishte një fizionomi, një fytyrë të vetën. Pak nga pak loja dhe rezultatet erdhën në rritje, skuadra po fitonte siguri dhe fakti që nuk po humbnim askund shtoi ndjeshëm moralin. Kur kaloi pjesa e parë e sezonit, normalisht që bëhen edhe disa llogari dhe pas përforcimeve të janarit, që na rezultuan pozitive, skuadra u bë edhe më e kompletuar, duke shkuar drejt titullit”.

LOJA – “Loja, jo gjithnjë e bukur? Shpesh e kemi ndërtuar strategjinë në bazë të skuadrës dhe kundërshtarit që kishim përballë. Kishim vendosur prioritet marrjen e rezultatit, por kemi pasur qarkullim topi, kemi pasur sulm, fazë mbrojtëse shumë të mirë, ndaj mendoj se nuk kemi qenë inferiorë ndaj askujt. Problemi është që na kanë parë me emër të vogël, jo me petkun e Skënderbeut e Partizanit, por në futboll nuk mjafton vetëm emri. Ne nuk dëshironim asnjëherë të ishim të frikshëm për këdo, më mirë të padukshëm dhe të na nënvlerësonin.

GJICI – “Gjici, i vështirë? Kam marrëdhënie profesionale, shumë të mira. Gjici është një person që jeton nga mëngjesi deri në darkë vetëm me futbollin. Është njeriu që më ka mbështetur në çdo drejtim dhe ndihem me fat që kam pasur një president të tillë, sepse dihet që në futboll kjo është pjesë shumë e rëndësishme. Gjici ka qenë korrekt në paga, në premio dhe në sjelljen me futbollistët.

BONUSET – “Bonusi i premtuar nga Gjici për titullin? Nuk mund ta tregoj, është mes nesh, por në fillim të sezonit kisha edhe mundësinë e premios për renditjen për vendet dy e tre, por nuk e pranova. I thashë Gjicit që do të punoja e luftoja vetëm për titullin kampion, ndaj doja premio vetëm për titullin.

E ARDHMJA – “Unë kam një ëndërr, ndoshta Champions League është e tepruar, por ëndërroj grupet në Europa League. Gjithsesi, është ende herët për të folur për të ardhmen. Të mbarojë kampionati njëherë, të ulem me presidentin e të diskutojmë, pastaj të vendosim mbi skuadrën dhe përforcimet.

JORGJI – “Ndoshta arbitrit i iku ndeshja nga duart, ishte një sfidë me shumë tension, një sfidë mjaft e rëndësishme, ku një moment e ndalte pozitiven nga negativja. Gjyqtari e humbi mes presionit tonë nga stoli dhe presionit të lojtarëve në fushë, por unë jam trajner i Kukësit, nuk mund të jap unë mendim neutral. Mendoj se ndeshja i doli nga kontrolli arbitrit te penalltia e pretenduar nga Skënderbeu. Kartoni i kuq i Micit është i tillë, sepse ndal me faull Pejiçin, që po shkonte drejt zonës. Emini u rrëzua në zonë, ka pasur një prekje, arbitri ka vendosur për penallti, nuk mund ta paragjykojmë menjëherë”.