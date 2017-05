Gjoka: Besim te këmbët tona, nuk shpresoja te Vllaznia

Jurgen Zela

Kukësi arriti të merrte një pikë me shumë vlerë përballë Partizanit, titulli kampion është vetëm katër ndeshje larg dhe gjithçka varet nga skuadra e drejtuar nga Ernest Gjoka. Mbrëmjen e djeshme tekniku i verilindorëve ishte pjesë e emisionit “Zona Gol” në Supersport, teksa ka folur për ndeshjen me Partizanin, sezonin me Kukësin, raporti me presidentin, titullin kampion, por dhe ndeshjet e tjera të javës së 32-të.

Gjoka, si e keni parë këtë sezon të Kategorisë Superiore?

Është një kampionat shumë i fortë, shumë i paparashikueshëm, një kampionat ku asgjë nuk është e zgjidhur. Mua më vjen mirë, pasi e kam thënë që në krye të herës që gara treshe për titull do të shkojë deri në fund. Njëkohësisht, lufta është shumë e fortë për vendin e katërt dhe akoma më shumë e fortë është lufta për mbijetesë. Çdo javë është një risk i madh, një sakrificë e madhe për ta kaluar.

A menduat një moment, kur Skënderbeu po vuante, se do të largohej një rival nga lufta për titull?

Jo, për hir të së vërtetës, nuk e kisha këtë shpresë. Në të gjitha ndeshjet që ka pasur Vllaznia me Skënderbeun kurrë s’kam pasur shpresë që Vllaznia do ta ndalë Skënderbeun. Gjatë gjithë kësaj kohe kam bindur veten dhe po bind dhe skuadrën se çdo gjë do të zgjidhet nga këmbët tona.

Vllaznia ju ka ndalur ju, Partizanin dhe ishte shumë pranë një rezultati pozitiv ndaj Skënderbeut, ka diçka të veçantë kjo Vllaznia?

Unë dua të flas për ndeshjet e mia me Vllazninë, ku kanë qenë ndeshje shumë të bukura, shumë të luftuara. Vllaznia përballë nesh ka bërë ndeshje shumë të mira, si faktikisht, si fizikisht, ndërsa për ndeshjet e tjera nuk kam koment. Për ndeshjen e sotme (djeshme) nuk kam çfarë të them. Vllaznia është një ekip elitar, është një relike e futbollit shqiptar dhe them se duhet të vazhdojë të jetë akoma dhe më e fortë, akoma dhe më solide.

Skënderbeu mori dy 11-metërsha, cili është komenti juaj?

Të them të drejtën nuk kam një koment për diçka të tillë. Nuk kam dëshirë fare të jap komentet e mia për ndeshjen, nuk kam pasur mundësi ta ndjek ndeshjen, pasi kam pasur ditëlindjen e gocës, por isha i bindur se Skënderbeu do të fitonte këtë ndeshje.

Vllaznia i ka marrë një pikë Skënderbeut, po aq sa dhe ju, pse mendoni se nuk kishte forcë që të bënte surprizën në Korçë?

Është çështje këndvështrimi, unë them se sot Skënderbeu nuk do gabonte, pas Skënderbeu vjen pas shumë ndeshjesh të mira dhe s,mund ta prishte sot vazhdimësinë, në këtë sens e kisha.

Barazimi me Partizanin, ishte brenda llogarive të titullit?

Sigurisht ishte brenda llogarive tona. Mendoj se ishte një ndeshje jo nga më të mirat tona, por janë shumë aspekte për një ndeshje të tillë, që ishte si një finale, që ndikojnë në interpretimin e ndeshjes. Sigurisht ne e kishim përgatitur ndeshjen që të ishte e qartë dhe e qetë, gjithsesi kishte trysni. Ne arritëm që të shënonim golin në pjesën e parë dhe të menaxhonim rezultatin në pjesën e parë. N ë pjesën e dytë gabuam dhe na ndryshoi e gjithë strategjia. Na u desh të kërkonim më shumë në fazën sulmuese.

Përballë një rivali direkt, jeni superior dhe në letër përballë rivalëve gjithnjë keni luajtur në sulm. Çfarë ka ky Kukës më shumë se rivalët?

Para ndeshjes me Partizanin isha shumë i qetë, kjo për dy pika. E para, sepse kisha besim tek puna dhe sakrifica e kësaj skuadre gjatë këtyre 10 muajve që në punojmë së bashku dhe e dyta tek personaliteti i këtyre çunave. Kam gjetur një grup që më është bindur mua dhe stafit për çdo gjë, që e duan titullin kampion, që në asnjë moment nuk më kërkon që të tërhiqem prapa. Mbi të gjitha kam një president që është në çdo moment me ne nga mëngjesi deri në darkë dhe kërkon që ky tren të ecë përpara. Mendoj se kjo është arma sekrete e këtij Kukësi dhe do të thosha se është një vlerë e shtuar e kampionatit shqiptar. Uroj që këto katër javë të japim maksimumin për të bërë realitet atë që kërkojmë.

Si e gjen skuadrën në këto momente, ku ndodhemi në fazën finale? A është Kukësi gati për katër javët e fundit, sidomos nga ana fizike?

Në ndeshjen me Partizanin nuk ka pasur asnjë problem, diçka që ne e kemi dhe të dokumentuar. Ana fizike e skuadrës sonë është shumë e mirë. Ne jemi të lidhur me një kompani “Instat”, që e ka qendrën në Moskë. Ne marrim të dhënat e lojtarëve tanë me detaje dhe analizohen dhe shqyrtohen me kujdes. Ishte një ndeshje me shumë intensitet. Nuk kishte çështje fizike, por psikologjike dhe që ne na duhej me patjetër të mos pësonim humbje. Në asnjë moment nuk kam thënë që unë e kam mposhtu fizikisht.

Në vitet e fundit, si ka mundësi që Gjici tashmë del më pak në televizion?

As unë dhe as presidenti im nuk e kemi shumë të rëndësishme daljen në media.

A ishte skuadra më e ngarkuar psikologjikisht, duke marrë parasysh të gjithë komponentët?

Ne u munduam që gjatë gjithë javës të punonim nga ana psikologjike që të ishim të qetë dhe të besonim dhe të vendosnim në krye të grupit lojtarët me më shumë eksperiencë për të udhëhequr grupin. Në ndeshje të tilla emocioni ishte baza dhe kjo luan një rol shumë të rëndësishëm dhe në luhatjen e komponentëve të tjerë. Mendoj se ne e kaluam me sukses dhe një ndeshje të tillë. Nga kundërshtari ishte një ndeshje e përgatitur shumë mirë. Emocionet ishin të mëdha, por ne e kaluam me sukses.

Disa barazime ju kanë vënë në vështirësi, si me Korabin, a vret ende ai barazim?

Janë disa gabime tona. Unë e qaj ende ndeshjen me Korabin në “Zeqir Ymeri” që quhej në transfertë dhe me Vllazninë vetëm pak javë më parë. Të dyja këto ndeshje ishin me shumë emocion, me shumë raste të humbura. Këto janë dy pishmanet e mia.

Duhet të punoni më shumë me qarkullimin e topit?

Në mbarimin e pjesës së parë ka qenë qarkullimi i topit. Dalja e topit që nga mbrojtja. Pësimi i golit që e bëmë vetë shumë shpejt dhe kjo ishte shumë e rëndë. Ajo na pozicionoi në një situatë të tillë taktike që të paktën ta kalonim me pak kujdes. Ndoshta kështu na u hoq ajo dëshira për të mbajtur topin. Ne patëm rastet tona dhe me pak qetësi mund ta kishim goditur kundërshtari, ashtu si dhe kundërshtari pati rastet e veta.

Diçka në lidhje me të ardhmen tuaj tek Kukësi?

Unë nuk e di se si ka punuar presidenti më parë, por di të them diçka, që jam shumë në rregull me zotin Gjici. Ai ika kërkesat e tij si president dhe ne mundohemi që të plotësojmë gjithçka çfarë na kërkon, ashtu si dhe ai ne na plotëson nga A tek Zh çfarë i kërkojmë. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë, shumë profesional dhe shumë institucional. E vetmja gjë që ai do është titulli kampion, diçka që e shpreh çdo sekondë. Ai e do për skuadrën e Kukësit, e do për qytetin e Kukësit, sepse ata e duan një titull. Është viti i pestë që e kërkon këtë trofe, ka bërë historinë në Europë, ka fituar kupa dhe tashmë është momenti që Kukësi të marrë titullin që qyteti i Kukësit e meriton.